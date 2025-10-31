El alcalde de Jaén apuesta por ampliar el contacto empresarial, cultural y turístico con la provincia china de Zhejiang

JAÉN 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha apostado por ampliar el contacto empresarial, cultural y turístico con la provincia china de Zhejiang, al tiempo que ha valorado el trabajo para avanzar en la implantación en la ciudad del "gigante de las baterías Tianneng de la mano de Intelec".

Así lo ha indicado tras la reunión con la segunda teniente de alcalde, África Colomo, y el responsable Intelec, Antonio Ruano, a la que se ha invitado a los grupos del Ayuntamiento para abordar la reciente visita institucional a la citada provincia china y al condado de Changxing, con el que se han establecido en el último año contactos para estrechar relaciones de colaboración.

El regidor ha explicado que el objetivo ha sido poner en contacto a empresas de sectores tecnológicos pujantes con las de Jaén y ha señalado su interés por ampliar estos contactos a la universidad, los empresarios para nuevas sinergias en conocimiento, investigación, intercambios juveniles, gastronomía, turismo y tecnología.

"Hemos devuelto la visita realizada a Jaén en junio en un viaje muy fructífero para seguir estableciendo sinergias y disponer de recursos para seguir cooperando desde este punto de vista empresarial, social y el cultural, para estrechar relaciones entre ambos territorios y poblaciones", ha afirmado.

En este sentido, Millán ha precisado que se trata de "dar continuidad al trabajo que se está realizando en estos momentos con empresas como Tianneg y ampliarlo a otras empresas y ámbitos, como es el contacto con la Confederación de Empresarios o la Universidad", cuyo trabajo tuvieron "ocasión de llevar a varias facultades e institutos tecnológicos para acercar esa colaboración".

El objetivo se pone también en otras facetas como intercambios y encuentros culturales, juveniles, avanzar en el potencial turístico y otras sinergias en ámbitos como el del olivar y el aceite de oliva o la gastronomía.

Sobre los avances para la implantación de Tianneng en Jaén, ha dicho que ya había un trabajo previo realizado en la visita de responsables de esta compañía a Jaén en junio y, desde entonces, los contactos ya se han establecido en el ámbito empresarial, entre el gigante chino e Intelec.

"Ya hay un camino andado, el papel del Ayuntamiento ha llegado hasta aquí y le corresponde ahora a las empresas seguir trabajando", ha manifestado el alcalde.

EXPANSIÓN

Por su parte, Ruano ha valorado la buena marcha de las conversaciones con Tianneg. "Tienen una visión de expansión acorde con la nuestra, trabajamos para ser un 'partner' de esta empresa de 30.000 trabajadores, de una solvencia espectacular y que tiene claro que tiene que implantarse en Jaén y desde aquí ser punto de enlace a toda Europa", ha comentado.

De este viaje, el responsable de Intelec ha resaltado la posibilidad de conocer el proceso de fabricación de Tianneng. "Estamos haciendo un trabajo intenso, facilitando toda la información de las líneas de ayuda en España y en Europa. Entendemos que es un buen momento para todos esta colaboración", ha declarado.

Ruano ha indicado que "al final es un sector muy tecnológico, tienen toda la tecnología y el 'know-how' necesario para llevarlo a cabo y es un buen momento para potenciar que este sector sea viable, bajo la normativa nacional, con ayudas a la contratación de empleo, a la inversión en proyectos de fabricación, para las baterías. "Estamos en la fase de hacer viable el proyecto para convertirlo en una realidad", ha concluido.