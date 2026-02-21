El alcalde de Jaén asiste a la séptima edición del White Collar Boxing

Celebración del White Collar Boxing en Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, y la concejala de Deportes, Beatriz López, han asistido a la séptima edición del White Collar Boxing, que se ha celebrado este sábado, 21 de febrero, en salón Estrella del hotel HO Ciudad de Jaén.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, se trata de un evento que promueve anualmente el club Sugar Ray Jaén y que este año ha vuelto a tener un carácter solidario porque la recaudación de taquilla ha ido destinada a la asociación 'Autismo Jaén' y, más en concreto, a la puesta en marcha de su centro de día, actualmente en construcción.

La cita deportiva no tiene ningún carácter competitivo y la mayoría de los boxeadores procede del club organizador. No obstante, también han participado deportistas de otros puntos del panorama nacional como Madrid, Canarias o Málaga.