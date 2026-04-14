Andalucía activa la época de riesgo medio de incendios el próximo 1 de mayo

Archivo - Nueva sede de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en Huelva. A 2 de marzo de 2026 en Huelva (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha informado este martes que el próximo 1 de mayo se activa la etapa de peligro medio de incendios en la comunidad.

Este nivel implica que en zonas de "influencia forestal" para poder quemar restos agrícolas hay que pedir una autorización un mes antes de hacerlo. En el caso de zonas forestales, también es necesario solicitar el permiso un mes antes para quemas de vegetación en "puntos, pilas o montones" de restos fruto de los tratamientos selvícolas o de prevención.

En el caso de zonas forestales, la autorización es necesario pedirla 30 días antes de la quema de matorral en pie, pastos, restos acordonados o similares, según ha informado la EMA en sus redes sociales consultadas por Europa Press.