Alcalde de Jaén espera que no haya más demora para ver el tranvía funcionando y pide implantar cuanto antes transbordos

Tranvía de Jaén circulando en pruebas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha valorado la adjudicación de la explotación del tranvía y ha confiado en que no haya más "demora" para verlo funcionando, al tiempo que ha pedido colaboración a la Junta de Andalucía para implantar "cuanto antes" los transbordos en la ciudad.

Así lo ha indicado este jueves a preguntas de los periodistas ante la adjudicación del contrato de operaciones a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Ruiz y Barraqueiro por más de 13,2 millones de euros y un periodo de cuatro años, con una posible prórroga de un año.

El regidor ha considerado "una buena noticia para la ciudad" tener "por fin" ya esa compañía. Se trata de la que obtuvo la tercera mejor puntuación en la licitación. Las dos primeras --las de las UTE de las que formaban parte Alsa y Avanza, respectivamente-- quedaron fuera del proceso por falta de documentación, lo que ha implicado el retraso para formalizar el contrato.

"Desgraciadamente llega un poco tarde. Pero más vale tarde que nunca y, por lo tanto, esperemos que no haya ya ningún tipo de demora para su puesta en marcha y que podamos verlo los jiennenses cuanto antes", ha declarado, no sin añadir que se trata de "una cuestión fundamental" en la que hay que "seguir trabajando con la Junta de Andalucía".

En este punto, el alcalde se ha referido a otro aspecto que le "preocupa": el relativo a los transbordos, de manera que puedan "conectarlos rápidamente" y que, a través del Consorcio de Transportes Metropolitano, se pueda "tener la autorización por su parte para que se puedan implementar cuanto antes".

"Tienen que saber los jiennenses que lo queremos implementar, si puede ser, ya, porque sabemos que se demanda para servicios como el del mercadillo o en otras zona de la ciudad, donde contar con esos transbordos de forma gratuita, que es como queremos hacerlo, y justamente para apoyar también el consumo, serán fundamentales", ha explicado.

Y para poner en marcha esos transbordos, según ha recalcado, el Ayuntamiento necesita "esa colaboración y ese acuerdo con el Gobierno de la Junta de Andalucía". "Y que nos ayuden a implementarlo porque tienen que implementarse a través del consorcio", ha apostillado el alcalde.

Así las cosas, ha abogado por seguir dando pasos, tras el del contrato de explotación, ya que "urge" avanzar, puesto que, "aunque ahora mismo no haya tranvía, el sistema de transporte urbano de la ciudad ya está en marcha".

Y ello, junto a otras cuestiones en la materia, como el proyecto de integración ferroviaria, que se abordará en "las próximas semanas" y "en el que también se sumará" lo concerniente a la estación de autobús, posibles ubicaciones o "si tiene la posibilidad de incorporación o no" con la de tren.

"En fin, todas esas decisiones que son importantes y que nos van a permitir dar una imagen de ciudad en la que el transporte urbano, por lo que supone y por lo que también apoya el comercio, es importante", ha concluido el regidor.