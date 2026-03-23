El alcalde de Jaén pide "explicaciones" a la Junta tras la "sorpresa" con el proyecto de la Ciudad de la Justicia

Archivo - El alcalde de Jaén, Julio Millán/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha mostrado su "sorpresa" y ha pedido "explicaciones" después de que la Junta de Andalucía haya descartado la fórmula de la colaboración público-privada para ejecutar el proyecto de la Ciudad de la Justicia y ahora se vaya a hacer con inversión pública.

"Lo que tengo que trasladar en primer lugar es mi sorpresa", ha dicho el alcalde a preguntas de los periodistas, al tiempo que ha añadido que después de haber cedido los terrenos en tres ocasiones, después de haber "presionado" al Ministerio y al Gobierno de España para esa autorización para que se pudiera llevar a cabo la colaboración público-privada después, ahora se opte por solo por la financiación pública cuando ya se estaba pendiente de la licitación.

"¿Por qué eso no se hizo desde el principio?, ¿Por qué sí ahora se puede hacer y no se hizo o planteó hace seis años?, ¿qué ha cambiado?", ha preguntado el alcalde, al tiempo que ha pedido "más información, más explicaciones".

Para el alcalde, lo ocurrido con este proyecto responde al "modelo Jaén del Partido Popular" que es trabajar siete años en un proyecto para que ahora "todo sean excusas" y se vuelva al "punto cero". En este sentido, ha dicho que la idea desde el Gobierno andaluz es que todo sea "trámites, obstáculos para no ejecutar nada y todo lo que conlleva inversión por parte de la Junta de Andalucía o inversión privada sea todo una carrera de obstáculos en el que finalmente los máximos perjudicados sean los jiennenses".