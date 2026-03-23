PSOE Jaén tacha de "fiasco" la Ciudad de la Justicia y evidencia que la Junta no tiene voluntad de ejecutar el proyecto

Visita al solar de la Ciudad de la Justicia - PSOE

JAÉN 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha tachado de "fiasco" el proyecto de la Ciudad de la Justicia una vez que la Junta ha descartado la fórmula de la colaboración público-privada para sacarlo adelante. Para los socialistas, el consejero el consejero José Antonio Nieto debería "dimitir" por "mentir reiteradamente" a la ciudad de Jaén y a los operadores jurídicos de la provincia, y por "pisotear nuevamente un proyecto necesario" para Jaén.

"Si no estuviéramos en los últimos segundos de la legislatura, estaríamos pidiendo la dimisión del consejero Nieto", ha indicado el parlamentario socialista Víctor Torres, quien ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y al PP de "no tener voluntad política de ejecutar" esta infraestructura y que por eso "tampoco había partida en los presupuestos de la Junta para 2026".

El parlamentario ha hecho estas declaraciones junto al solar de la Ciudad de la Justicia, donde ha manifestado que al consejero de la Junta "se le ha acabado el terreno de juego y las excusas" con este proyecto, que a día de hoy "sigue sin una perspectiva clara después de ocho años de Moreno Bonilla".

"Ahora en la Junta se han dado cuenta de lo que le veníamos diciendo desde el PSOE durante todos estos años y es que realmente no se iba a construir la Ciudad de la Justicia" y que el trabajo de la Consejería "iba a ser fallido". "La Junta quería pagar 300 millones de euros cuando el proyecto y la construcción tan sólo cuestan 85 millones. Por tanto, las cuentas estaban claras. Lo que no había es voluntad", ha reprochado el parlamentario socialista.

Torres ha acusado a la Junta de "entretener" con el debate sobre la colaboración público-privada, sobre si se hacía o no con fondos de la Consejería, "dándole vueltas" a la redacción y supervisión del proyecto, diciendo que si el problema estaba en el Comité Nacional de Cuentas, para "finalmente ser la Oficina de Evaluación Financiera de Andalucía la que diga que el proyecto no era sostenible".

El parlamentario ha alertado de que la Junta ha anunciado que la Ciudad Sanitaria posiblemente también se ejecute por colaboración público-privada. "Si la Ciudad de la Justicia no es sostenible por esa vía, tampoco lo será la Ciudad Sanitaria", ha avisado Torres.

Por su parte, la viceportavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Jaén, África Colomo, ha denunciado que el PP "ha vuelto a engañar a la ciudad". Ha calificado de "inaceptable" volver a la casilla de salida con este proyecto y ha recordado que en el año 2020 la Junta dijo que lo incluía en la unidad aceleradora de proyectos.

Para Colomo, el resultado ha sido condenarlo "a la absoluta indiferencia". En este punto, ha lamentado la pérdida de tiempo para una Ciudad de la Justicia que "es esencial para Jaén" y ha criticado que no hay "ni un solo proyecto con fondos propios de la Junta en ocho años de Gobierno".

"Las excusas y promesas del consejero Nieto son sólo anuncios para ganar tiempo", porque el PP "se va a presentar con las manos vacías en la ciudad de Jaén" y sólo busca "un balón de oxígeno para intentar llegar airosos" a las elecciones autonómicas. "Pero la realidad es que Jaén no está dentro de las prioridades de la Junta de Andalucía", ha concluido Torres.