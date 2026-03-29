El alcalde de Peal (Jaén) lamenta el "parche" en el CEIP Antonio Machado al "reducir" el proyecto anunciado en 2020

Pancarta y carteles reivindicativos en el colegio Antonio Machado. - PLATAFORMA EN DEFENSA DEL CEIP ANTONIO MACHADO

PEAL DE BECERRO (JAÉN), 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Peal de Becerro (Jaén), David Rodríguez, ha denunciado el "parche" que suponen las obras adjudicadas por la Junta de Andalucía para la sustitución de espacios en el CEIP Antonio Machado al "reducir" en alcance y financiación el proyecto que planteó hace seis años.

Así lo ha indicado a Europa Press después de que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), haya adjudicado esa actuación a Procyr Edificación y Urbanismo SL por 853.275 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

"Es decepcionante porque es, después de seis años, esperábamos que llegase este momento, pero que llegase con una solución a la problemática que tenemos de espacios educativos en el colegio", ha dicho el regidor, quien ha recordado las malas condiciones en las que se viene desarrollando la enseñanza en el inmueble que queda en uso.

Al respecto, ha explicado que el proyecto planteado en 2020 contempla "un nuevo edificio para acoger el aulario de Infantil, un comedor de gestión propia, un gimnasio cubierto y la rehabilitación del edificio que actualmente está en uso" en el centro.

Son "cuatro pilares fundamentales" para "cubrir las necesidades de las que carece actualmente" y que "han llevado a que, desde 2019 hasta el día de hoy, se hayan perdido hasta 30 matrículas" que han subido en el otro colegio del municipio, el CEIP Nuestra Señora de la Encarnación.

"Por lo tanto, las matrículas están ahí y para que esas matrículas puedan volver al centro sin tener que hacinar a los niños y que utilizar espacios que no son homologables para recibir una enseñanza de calidad y en igualdad con el resto de alumnos de Andalucía, se necesita cubrir ese proyecto iniciado desde 2020", ha defendido.

Sin embargo, tras seis años, "la Junta, de forma unilateral, ha decidido reducir a más del 50 por ciento de ese proyecto". Y ello, pese a que ya "alegaban que el presupuesto inicial de 1.340.000 euros se había quedado escaso".

En este punto, ha recalcado que, tras este tiempo, tendría que "haber ampliado el presupuesto para poder acoger el proyecto completo" y, "en ningún caso, si es escaso, se puede tomar la decisión de reducir medio millón". "No es lógico, no es coherente y solo podemos entender que esto se produce como un parche porque se han convocado elecciones y había que, de alguna forma, conformar a los pealeños y las pealeñas", ha considerado.

De este modo, ha calificado de "agridulce" la noticia de la adjudicación de una obra que, a su juicio, "se podía haber mejorado bastante". Algo para lo que había propuesto "personalmente al delegado" de Desarrollo Educativo, Francisco José Solano, una coordinación con todos los sectores afectados con el objetivo de "optimizar al máximo" la inversión para satisfacer las necesidades del centro.

PLATAFORMA

En la misma línea se ha pronunciado la Plataforma Pealeña en Defensa del CEIP Antonio Machado, en la que se sienten "tristes" y "engañados", ya que la actuación supone una "rebaja" sustancial con respecto al proyecto que el Gobierno andaluz "vendió a bombo y platillo": "reducción de medio millón de euros" y "a más de la mitad de los espacios y usos proyectados" en 2020.

Al hilo, ha señalado que, tras "seis largos años de espera" en los que la Junta ha "mareado" a la comunidad educativa, no se puede consentir que los menores "sigan en un colegio que tiene instalado el comedor escolar en el aula de usos múltiples" y que "sigue careciendo, entre otros, de espacios básicos como un gimnasio" para realizar actividad física cuando las condiciones meteorológicas impidan practicarla en el patio.

"Además de que no cubren las principales carencias de las que adolece, como una ubicación definitiva para el comedor de gestión propia prometido, la recuperación de la sala de usos múltiples como la sala polivalente que siempre ha sido para la celebración de distintas actividades o la instalación de la biblioteca, ubicada ahora en un rellano de escaleras, en un lugar idóneo para ello", ha incidido.

Por todo ello, la plataforma ha asegurado que "no bajarán los brazos" y seguirán "luchando por que se cumplan los compromisos adquiridos por la Junta de Andalucía para que el alumnado del centro y el pueblo de Peal de Becerro tengan el colegio que se merecen", con unas condiciones "dignas" para la enseñanza.

Algo que no se da en este momento en el colegio, que sufre una situación "indignante", reflejada, por ejemplo, en aulas creadas con pladur en espacios como un pasillo o el antiguo salón de actos, una parte del cual también acoge el comedor, según vienen denunciando también la ampa Las Torres, el Ayuntamiento o sindicatos como CCOO y Ustea.

INMUEBLES

El CEIP Antonio Machado inicialmente tenía tres inmuebles, se demolió uno, otro está inutilizado y el tercero está "en una situación muy precaria". La decisión de construir uno nuevo se anunció en junio de 2020, después de que, durante la reforma del denominado edificio sur, se descubrieran problemas estructurales que impedían utilizar este inmueble, que albergaba aulas y el gimnasio, entre otros espacios.