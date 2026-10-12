La alcaldesa de Granada celebra el Día de la Hispanidad: "Nos hace sentirnos orgullosos de nuestra ciudad"

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha mostrado en el marco del Día de la Hispanidad que se celebra el 12 de octubre su "orgullo" por el papel de la provincia en este hito "que tiene tanta importancia y tanta trascendencia histórica".

En un audio remitido a los medios, la primera edil ha valorado esta efeméride como un día "de memoria, que nos hace sentirnos orgullosos de nuestra ciudad y de su papel histórico", en alusión a que, en Santa Fe, firmaron las Capitulaciones, "el primer paso entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón para descubrir América".

"Nuestra historia nos anima a seguir planteando nuestro futuro y granada quiere avanzar en ese futuro repasando la historia, sintiéndose orgullosa de su participación", ha señalado la regidora, al tiempo de precisar que Granada es "siempre una ciudad abierta y acogedora" que está inmersa en el proyecto de Capitalidad Cultural de 2031 para "afianzarla y mirar al futuro en base a esas relaciones internacionales que tiene que tener".

A este respecto, ha señalado que en la recta final la decisión por el proyecto de Capitalidad Cultural es "muy especial" celebrar el 12 de octubre. "Lo que me queda es felicitar en este día tan importante al conjunto de la ciudad", ha concluido, antes de destacar la Capilla Real y la estatua de Colón como lugares de referencia histórica especialmente señalados en la ciudad de Granada en el Día de la Hispanidad.