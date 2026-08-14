La alcaldesa de Lopera (Jaén) afea a Manuel Gavira (Vox) su "falta de respuesta" sobre las plantas fotovoltaicas

Archivo - Concentración en Lopera contra la planta solar/Archivo - SOS RURAL - Archivo

LOPERA (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Lopera (Jaén), Carmen Torres (PSOE), ha afeado "la falta de respuesta" institucional por parte del vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), a quien el Consistorio remitió hace varias semanas una carta formal pidiéndole la paralización cautelar de los proyectos de instalaciones fotovoltaicas.

En dicha misiva, el Ayuntamiento de Lopera solicitaba la intervención urgente del vicepresidente autonómico para estudiar la paralización cautelar de los proyectos de macro plantas fotovoltaicas proyectados en el término municipal, tal y como se ha venido defendiendo desde Vox cuando no formaban parte del Gobierno andaluz.

El objetivo de la iniciativa es exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de protección y preservación del suelo agrícola, ante la preocupación que estas instalaciones energéticas están generando entre los habitantes del municipio.

"Consideramos necesario que un alto cargo de la Junta, que además ostenta competencias directas en Administración Local, atienda las demandas de un municipio ante un asunto de tanta importancia para sus vecinos y vecinas como es el proyecto de la planta fotovoltaica", ha dicho en una nota la regidora, quien ha incidido en que "atender al Ayuntamiento de Lopera es atender la preocupación de nuestros vecinos y vecinas y avanzar en la protección del suelo agrícola que todos debemos preservar".

Torres ha defendido que, más allá de las diferencias políticas, las administraciones públicas deben mantener abiertos los cauces de diálogo y colaboración institucional para abordar los problemas reales de los municipios andaluces. En este sentido, ha defendido la necesidad de que los compromisos expresados públicamente en defensa del campo y del mundo rural se traduzcan en actuaciones concretas.

"Cuando un Ayuntamiento solicita una reunión formal y plantea la adopción de medidas cautelares ante una cuestión que preocupa a sus vecinos, creemos que merece ser escuchado y recibir una respuesta", ha añadido la alcaldesa.

Asimismo, ha lamentado la falta de avances por parte del Ejecutivo andaluz y ha considerado necesario que todas las fuerzas políticas, tanto a nivel autonómico como local, trabajen de manera conjunta anteponiendo los intereses de los vecinos a cualquier diferencia política.

A este respecto, ha recordado que la Junta de Andalucía es la administración competente para adoptar las decisiones necesarias en relación con el proyecto de la planta fotovoltaica.

"Vamos a seguir solicitando una respuesta y defendiendo los intereses de Lopera desde el diálogo, la firmeza y el respeto institucional", ha concluido Torres.