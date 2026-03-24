Las alergias afectan al 25% de la población andaluza y siguen en aumento, según la Sociedad Española de Alergología

Especialistas de los Hospitales Vithas Granada, Vithas Almería, Vithas Xanit Internacional, Vithas Málaga y Vithas Sevilla, abordan los retos de la campaña de alergias. - VITHAS

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La prevalencia de las enfermedades alérgicas respiratorias (rinitis y asma) en Andalucía es alta, entre el 20 y el 25% de la población, según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Por tanto, es un dato preocupante, teniendo en cuenta que va en aumento año tras año. Especialistas de los Hospitales Vithas Granada, Vithas Almería, Vithas Xanit Internacional, Vithas Málaga y Vithas Sevilla, abordan los retos de esta campaña, marcada por los altos niveles de polen.

Según ha informado Vithas en una nota, el alergólogo del Hospital Vithas Xanit Internacional, Dr. Gonzalo Campos, ha indicado que alrededor de 2,5 millones de andaluces padecen algún tipo de alergia, una cifra que refleja el "importante" impacto de estas patologías en el ámbito sanitario y que, podría alcanzar hasta al 50% de la población europea en 2050.

En esta línea, el especialista ha subrayado la necesidad de que el paciente alérgico sea siempre valorado por un alergólogo, debido a la complejidad diagnóstica y terapéutica de estas enfermedades, que, aunque tratables y controlables --e incluso reversibles en algunos casos-- requieren siempre un abordaje especializado y tratamientos adecuados.

EL EFECTO DE LAS LLUVIAS EN LA POLINIZACIÓN

En cuanto al efecto de las lluvias en la polinización, el alergólogo de Vithas Granada, Dr. Julián López Caballero, ha explicado el impacto de la abundante lluvia caída semanas atrás en Andalucía. Así, las lluvias redujeron temporalmente el polen en suspensión, pero tras cesar, "ha habido una eclosión de este polen con niveles bastante altos en lugares como Granada capital y su cinturón, una de las zonas de mayor polinización del ciprés en nuestro país, donde se ha producido un retardo de dicha polinización en el presente año debido a las lluvias de enero y febrero".

Asimismo, la lluvia ha favorecido el crecimiento de todas las plantas, sobre todo las gramíneas, que incrementa la producción de pólenes, con un aumento de los síntomas alérgicos. Si a ello se suma el incremento de temperatura esperada, "se multiplica el riesgo, y más aún, cuando poco después llegue la polinización del olivo, que, en un momento dado se solapará con la de las gramíneas produciendo importantes niveles globales de grano de polen por metro cúbico de aire, con el incremento lógico de la sintomatología", ha afirmado.

Por ello, "es importante que los pacientes alérgicos tengan preparada la medicación indicada por su médico y que sean estudiados por su alergólogo".

Por otro lado, el especialista en alergología del Hospital Vithas Sevilla, Dr. Andrés Muro, ha detallado el patrón en Sevilla y en Andalucía occidental, donde "observamos cada año un patrón muy definido en la presencia de pólenes que afectan especialmente a los pacientes alérgicos". En concreto, "las cupresáceas son las primeras en aparecer, con una polinización intensa en enero y febrero favorecida por el aumento de temperaturas al final del invierno".

A ellas, les sigue el plátano de sombra, con polinización breve pero especialmente intensa en marzo. Sin embargo, las gramíneas muestran un periodo prolongado de actividad entre marzo y junio y representan "uno de los alérgenos con mayor impacto clínico". Asimismo, el olivo concentra su relevancia en mayo y junio, coincidiendo con el final de la primavera y situándose, junto a las gramíneas, entre "los pólenes que más síntomas generan en la población alérgica".

De esta manera, para minimizar los síntomas, especialmente durante Semana Santa, el especialista ha recomendado el uso de mascarillas FFP2 o gafas solares, que "ayudan a proteger la zona oculonasal y bronquial".

AUMENTO DE LAS CONSULTAS EN URGENCIAS

La doctora responsable de urgencias del Hospital Vithas Almería, Inmaculada Úbeda, ha explicado que, con la llegada de la primavera "es habitual que aumenten las consultas en urgencias relacionadas con procesos alérgicos, especialmente en pacientes que presentan síntomas respiratorios intensos o que no consiguen controlarlos con la medicación habitual".

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la congestión nasal, estornudos, picor de ojos y garganta, lagrimeo, tos o dificultad respiratoria, aunque en algunos casos pueden producirse reacciones más graves como crisis asmáticas o cuadros de urticaria intensa.

Además, en estas fechas predominan las alergias al polen, muy presentes en la provincia de Almería. En este sentido, la doctora ha recomendado a los pacientes "seguir el tratamiento pautado por su especialista, evitar la exposición en las horas de mayor concentración de polen y acudir a urgencias si presentan dificultad para respirar, empeoramiento rápido de los síntomas o reacciones cutáneas importantes". Sin embargo, ha destacado que "cada año aparecen nuevos pacientes sin antecedentes previos".

Para el alergólogo del Hospital Vithas Málaga, Dr. José Manuel Barceló, la llegada de la primavera en Andalucía, marcada por la alta concentración de pólenes como especialmente de olivo, gramíneas y el ciprés, "afecta a la calidad del sueño, generando despertares, cansancio e irritabilidad".

Por último, en el caso de pacientes con asma alérgica, los síntomas pueden intensificarse durante la noche, incrementando la sensación de ahogo o tos nocturna y agravando aún más la interrupción del sueño. Por ello, el Dr. Barceló ha insisido en la importancia de un abordaje integral de las alergias teniendo en cuenta también el descanso. Así, el tratamiento con inmunoterapia específica para cada paciente, con estudio molecular previo puede conducir a la curación y/o alivio de los síntomas.