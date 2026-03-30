Los alérgicos a gramíneas y plátano arrancan la Semana Santa con niveles de moderado a rojo en 4 provincias andaluzas

Niveles entre moderado y rojo en cuatro provincias andaluzas en gramíneas y plátano de sombra. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los alérgicos al plátano de sombra y las gramíneas de las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén vivirán un arranque de Semana Santa complicado, ya que los niveles de polen de estas dos especies oscilan entre moderado y rojo desde este lunes. En el caso concreto de Sevilla, el nivel es rojo tanto para gramíneas como para el plátano de sombra.

Según la página web de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica consultada por Europa Press, el nivel de pólenes de plátano de sombra es moderado en las provincias de Cádiz, Córdoba y Jaén, con medidas que van desde los 38 granos por metro cúbico de Cádiz a los 92 de Jaén. En Sevilla capital, el nivel es moderado, con 48 granos por metro cúbicos, pero en la provincia --zona Sierra Sur-- se registran 110 granos por metro cúbico.

En el caso de las gramíneas, el nivel es rojo en Sevilla y Córdoba, con cifras que van desde los 120 granos por metro cúbico a los 55, respectivamente. En el caso de Jaén y Cádiz, el nivel es moderado, con cantidades que oscilan entre los 22 granos por metro cúbico a los 18, respectivamente.

El tren de borrascas que ha azotado a Andalucía durante más de un mes y la subida del termómetro es un aviso para los alérgicos. De hecho, los alergólogos instan "ya" a empezar con la medicación que tengan prescrita porque los niveles de polen van a ser "más altos" que el año pasado, cuando ya los niveles estuvieron por encima de lo habitual.

Además de la medicación, recomiendan tener en cuenta las medidas "barrera", como no salir al campo o a zonas verdes; usar gafas de sol; y no abrir las ventanas de casa en las horas centrales de la polinización. Uno de los métodos que están resultando más efectivos para los alérgicos son las vacunas.

Los diagnósticos son cada más certeros, conociendo el paciente a qué proteína o proteínas reacciona mal su cuerpo, lo que permite elaborar una composición de la vacuna "más personalizada" y, por tanto, con mayor eficacia. La Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica (Alergosur) aseguraba en 2025 que en Andalucía, el 25% de la población urbana y el 15% de la población rural sufre algún tipo de alergia; es decir, más de 2,5 millones de andaluces son alérgicos.