Alertan de la desaparición de una mujer de 79 años con Alzhéimer en Atarfe (Granada)

Cartel que informa de la desparición de una mujer de 79 años con Alzhéimer este miércoles en Atarfe. - AYUNTAMIENTO DE ATARFE

ATARFE (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la ciudad granadina de Atarfe ha dado la voz de alerta por la desaparición este miércoles de Carmen Rodríguez Pérez, una vecina de 79 años con Alzhéimer a la que se le ha visto por última vez este mismo día por la mañana en el entorno de la plaza de toros.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press han señalado que anteriormente Carmen había estado bajo la supervisión de una cuidadora, si bien ahora reside con su hija y sus nietos en una vivienda de la referida zona del municipio metropolitano de la capital granadina.

La mujer llevaba un vestido rojo la última vez que se le vio, y en el cartel que el Ayuntamiento de Atarfe ha difundido para solicitar la colaboración ciudadana, se especifica que no lleva dinero, que sufre de Alzhéimer y que requiere de medicación, por lo que podría estar desorientada y necesitada de ayuda.

También señalan que Carmen suele frecuentar la zona del supermercado Lidl de este municipio, así como el centro del casco urbano de Atarfe y la zona de la Escuela de Adultos.