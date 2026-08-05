Muere una agente de la Guardia Civil tiroteada por un compañero en Llanes

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una agente de la Guardia Civil de Llanes ha fallecido este miércoles tras ser disparada por un compañero del cuartel con el que había mantenido una relación. Además, ha resultado herida grave otra persona en el suceso.

Según información de RTPA recogida por Europa Press, la agente fallecida, en servicio, estaba en trámites de divorcio con el presunto agresor, compañero de cuartel con el que además tenía dos hijas en común.

Un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha desplazado hasta Llanes para hacerse cargo de las investigaciones.