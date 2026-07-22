Alhama de Granada conmemora seis décadas de su Festival de la Canción con la vuelta al formato original de concurso

Presentación de la 60 edición del certamen musical de Alhama de Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El histórico certamen musical de Alhama de Granada vuelve a sus orígenes, coincidiendo con sus seis décadas de trayectoria, y recupera el formato de concurso de canción e intérpretes que marcó sus primeras ediciones, dejando atrás el modelo centrado en bandas que había caracterizado las últimas convocatorias.

La diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha presentado la 60 edición del histórico certamen junto al alcalde del municipio, Jesús Ubiña, el concejal de Festejos, Álvaro Molina, y el creador y promotor del festival, Andrés García.

Este año, con motivo de un aniversario tan señalado, recupera un guiño a su denominación original y pasa a llamarse de nuevo Festival de la Canción de Alhama.

Además de la vuelta a su formato original, la dirección de esta edición tan especial recae en Andrés García Maldonado, fundador del festival en 1966 y responsable de su organización durante varias décadas.

Caracuel ha indicado que "el festival en su larga historia ha tenido altibajos, pero siempre ha sabido buscar su lugar, renovarse y adaptarse, y por ello podemos seguir disfrutándolo cada verano. Es, sin duda, un ejemplo de amor por la música, por la cultura y por Alhama. Eventos culturales realizados con este cuidado y pasión son los que enriquecen y generan cultura en nuestra provincia".

La diputada ha destacado que "alcanzar sesenta ediciones supone un hito que pone de manifiesto el arraigo y la capacidad de este certamen para seguir siendo un referente cultural, al tiempo que ha subrayado la importancia de respaldar iniciativas que contribuyen a dinamizar la vida cultural y turística de los municipios granadinos".

Por su parte, el alcalde de Alhama de Granada, Jesús Ubiña, ha resaltado la relevancia histórica del certamen y ha señalado que "es el festival más antiguo de Andalucía. Queremos aprovechar los nuevos medios de comunicación y las redes sociales para hacerlo llegar aún más lejos. Prueba de ello es que este año los participantes vienen de toda España".

En esta 60 edición se recupera la esencia con la que nació, conjugando la tradición con las nuevas formas de difusión para seguir impulsando el talento musical y garantizar el futuro de este histórico evento.

PREMIOS Y PROGRAMACIÓN

El concurso contará este año con un importante incentivo económico, ya que repartirá un total de 6.000 euros entre los tres mejores clasificados, con un primer premio dotado con 3.000 euros, un segundo de 2.000 euros y un tercero de 1.000 euros.

La cita tendrá lugar el próximo sábado, 1 de agosto, a partir de las 22, 00 horas, en el Patio del Carmen. La velada comenzará con la interpretación del Himno de Andalucía y continuará con la fase de concurso, en la que participarán los diez finalistas seleccionados.

Son Neupad, de Madrid; Superhéroes de Barrio y Doble Fondo, de Granada; Sinónimo de Lukro, de Barcelona; Belinte y Ana Ramos, de Málaga; Lorreine, de Bilbao; Silvia Sanjuán, de Segovia; La Isla de Peter, de Sevilla, y Capitán Piojo, de Jaén, representando estilos musicales que abarcan desde el indie- pop, el pop-folk o el pop-rock hasta propuestas como el rumb & roll o el rock gamberro.

La programación se completará con un homenaje a Carlos Cano a cargo de El Hombre Garabato, la lectura del fallo del jurado y la entrega de premios, antes de la actuación de clausura del grupo Los Aslándticos.

Las entradas tendrán un precio de 10 euros y podrán adquirirse de forma anticipada en el Ayuntamiento de Alhama de Granada, la Oficina de Turismo, la Piscina Municipal y el Estanco La Joya.