La Alhambra de Granada prevé alcanzar el lleno de visitantes esta Semana Santa

Archivo - Visitantes en la Alhambra. Archivo. - PATRONATO DE LA ALHAMBRA - Archivo

GRANADA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alhambra prevé alcanzar el lleno de visitantes esta Semana Santa, para la que se han vendido prácticamente todas las entradas con el turista nacional como principal protagonista; y con espacio también para las familias a través de su programa educativo de visitas guiadas.

Para los nueve días de Semana Santa, del 28 de marzo al 5 de abril, el monumento ya tiene vendidas el 97,3 por ciento de las entradas, rozando así el lleno técnico fijado por motivos de conservación.

De los más de 60.000 turistas que se espera que recorran la fortaleza nazarí estos días, cerca de la mitad (el 41 por ciento) serán españoles, especialmente procedentes de Madrid y Alicante, según los datos facilitados a Europa Press desde el área de Visita Pública de la Alhambra.

Al turista nacional le seguirá el estadounidense (10 por ciento); el alemán (6 por ciento); italiano (5 por ciento) y asiático (Corea del Sur y China).

Junto a ello, el Patronato de la Alhambra y Generalife, a través de su programa educativo, ha puesto en marcha una nueva convocatoria de actividades pensadas para que las familias puedan conocer el monumento nazarí en Semana Santa.

El objetivo es acercar la Alhambra a las familias de una forma entretenida, amena y distendida, buscando la participación y colaboración de pequeños y mayores para propiciar que la experiencia sea más enriquecedora.

Las actividades, que tendrán lugar de Lunes a Miércoles Santo, se realizarán en dos turnos: de 10,30 a 13,00 horas y de 11,00 a 13,30 horas, en grupos de 25 personas, salvo en los recorridos que accedan al Museo de la Alhambra, en los que el número máximo de participantes será de 20.

Los itinerarios propuestos se vertebran a través de todo el conjunto monumental e incluyen espacios tan simbólicos y reconocidos como el Patio de los Leones o el Patio de la Acequia del Generalife.

A ellos se suman otros habitualmente cerrados al público como el Peinador de la Reina, el Patio del Harén, la Torre de las Infantas o la Puerta de los Siete Suelos, entre otros.