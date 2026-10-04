La Alhambra promueve un plan de salvaguarda para los Palacios Nazaríes en caso de emergencia

Archivo - Patio de los Leones de la Alhambra. Archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Alhambra y el Generalife ha iniciado los trámites para la elaboración de un plan de salvaguarda de los Palacios Nazaríes ante posibles situaciones de emergencia y desastres naturales.

Actualmente, los Bienes de Interés Cultural (BIC), como es el caso de la Alhambra, están afectados por normativas de autoprotección cuyo objetivo es la seguridad de los usuarios, pero no existen previsiones concretas para la salvaguarda de sus valores patrimoniales.

Esta carencia prevé resolverla el Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural, que complementa un plan para la protección de bienes culturales ante desastres naturales, como inundaciones y terremotos; o emergencias derivadas de la actividad humana, como incendios.

Entre las líneas prioritarias de este plan del Ministerio de Cultura se encuentra la elaboración de planes de salvaguarda para la protección de los bienes en instituciones culturales. En este contexto, el Patronato de la Alhambra se ha propuesto hacerlo para los Palacios Nazaríes.

El objetivo con este documento, cuya redacción ha salido a licitación por 115.328 euros, es diseñar las medidas de identificación y prevención de riesgos, así como definir la respuesta para la protección, el rescate y la recuperación de los inmuebles ante cualquier situación de emergencia que pueda producir daños inmediatos.

El plan definirá así las propuestas de actuación inmediata, como liberar y habilitar las salidas directas al exterior que puedan encontrarse inutilizadas, liberar de obstáculos las circulaciones internas o constituir equipos de emergencia para bienes, según se desprende de la memoria justificativa del expediente, a la que ha tenido acceso Europa Press.

En las medidas a corto plazo se agruparán todas aquellas acciones de carácter urgente que precisen cierta tramitación administrativa, como establecer contactos con las distintas administraciones y sus cuerpos de seguridad.

Uno de los objetivos que se busca con este plan es elaborar 'fichas' de los bienes culturales que integran el conjunto de los Palacios Nazaríes con toda la información necesaria para la protección y/o evacuación del bien en caso de emergencia.

Se precisará la ubicación de cada bien cultural que se puede evacuar y los lugares de almacenamiento; así como los planos de los espacios con las rutas de evacuación. También se prevén simulacros periódicos de distintas situaciones de emergencia.

En general, este plan de salvaguarda para los Palacios Nazaríes deberá desarrollar un conjunto integral de medidas preventivas, así como un catálogo de medios y actuaciones de respuesta orientados a la protección no solo de los inmuebles, sino también de los elementos singulares inherentes a su arquitectura y de los bienes culturales que se exponen o custodian en su interior.

Los trabajos para su redacción se prolongarán durante un año y se estructurarán en cuatro fases diferenciadas: un primer análisis de la situación actual; la redacción de protocolos, una fase de implantación provisional y la entrega definitiva de la documentación.

Para llevar a cabo estas tareas, la licitación exige la adscripción de un equipo multidisciplinar de expertos, entre los que figuran arquitectos especialistas en patrimonio, restauradores, coordinadores de seguridad y un director de seguridad acreditado por el Ministerio del Interior. Además, el pliego primará el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para geolocalizar los riesgos y la ubicación exacta de las piezas.