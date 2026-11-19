Archivo - El cantante y compositor Rodrigo Cuevas durante un concierto en el parque Enrique Tierno Galván, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Música Española de Cádiz, organizado por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, afronta la recta final este fin de semana con una programación que reúne música de cámara, flamenco, jazz, músicas populares y artes escénicas en distintos espacios de la ciudad, donde Títeres Etcétera, Rodrigo Cuevas o la Orquesta Joven de Andalucía protagonizarán algunas de las citas destacadas de estas últimas jornadas.

La cita cultural culminará el lunes 23 de noviembre, coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, con un concierto Javier Perianes dedicado íntegramente a la obra del compositor gaditano, como ha indicado la Junta en una nota.

La programación del viernes 20 de noviembre comenzará a las 11,00 horas en el Gran Teatro Falla con una función de 'Soñando el carnaval de los animales', de la compañía granadina Etcétera, dirigida al público escolar.

Por la tarde, a las 18,00 horas, el Centro Cultural Fundación Unicaja recibirá al violinista David Martínez González, ganador del Concurso Intercentros Melómano de Grado Superior, que ofrecerá un recital acompañado al piano por Jesús Campo Ibáñez. El joven intérprete, que continúa su formación en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, abordará un programa con obras de Robert Schumann, Clara Schumann, Niccolò Paganini y Manuel de Falla.

La actuación, de entrada libre hasta completar aforo, se integra en la línea del festival dedicada a favorecer la presencia de jóvenes talentos y su incorporación a los circuitos profesionales.

A las 19,00 horas, el Teatro del Títere La Tía Norica acogerá a María Rodés, que presentará 'Lo que me pasa', un trabajo en el que la artista catalana explora la obsesión romántica a través de una propuesta musical que combina canción de autor, electrónica y géneros como la rumba, el flamenco, la bachata o el synthpop.

La jornada finalizará a las 21,00 horas en el Gran Teatro Falla con la función para todos los públicos de 'Soñando el carnaval de los animales', de la compañía Etcétera. El espectáculo combina teatro de títeres y música en directo a partir de dos composiciones del repertorio clásico: 'Preludio a la siesta de un fauno', de Claude Debussy, con arreglos de Arnold Schönberg, y 'El carnaval de los animales', de Camille Saint-Saëns.

DEL FLAMENCO Y LA MÚSICA BARROCA A RODRIGO CUEVAS

El recorrido que propone el festival para el sábado comenzará a las 13,00 horas en el Museo de Cádiz con 'Falla/Lorca: mestizajes barrocos', de Concerto 1700 y la cantaora Laura Marchal. La entrada será libre hasta completar aforo.

La formación, dirigida por el violinista Daniel Pinteño, plantea un encuentro entre la música histórica y el flamenco que explora las conexiones entre los repertorios barrocos, la tradición popular española y el universo creativo de Manuel de Falla y Federico García Lorca.

El programa establece un diálogo entre composiciones de distintas épocas y procedencias, recuperando melodías y formas musicales que han transitado entre la tradición culta y la popular. Jácaras, fandangos, canciones y otras expresiones del patrimonio musical español sirven de punto de partida para una interpretación que combina el rigor historicista de Concerto 1700 con el lenguaje flamenco de Laura Marchal.

A las 18,00 horas, el Teatro del Títere La Tía Norica acogerá al Trío Arbós y solistas, que ofrecerán uno de los estrenos absolutos de esta edición. Se trata de 'Concertante. Cuatro miradas de Luis Cernuda', de Jesús Torres, una obra encargada por el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla y del trigésimo aniversario de la formación.

El concierto incluirá también el 'Concerto para clave' de Falla, junto a obras de Joaquín Nin-Culmell y Fernando Remacha.

El Trío Arbós, integrado por Juan Carlos Garvayo al piano, Ferdinando Trematore al violín y José Miguel Gómez al violonchelo, contará con la participación de otros instrumentistas para abordar un programa que conecta la creación musical del siglo XX con nuevas composiciones.

La jornada concluirá a las 21,00 horas en el Gran Teatro Falla con Rodrigo Cuevas y 'Al pie del llar', un concierto concebido originalmente para el ciclo 'Fronteras' del CNDM. El artista asturiano, Premio Nacional de las Músicas Actuales, propone un formato íntimo en el que la voz, la guitarra española y el piano se convierten en los principales elementos de una actuación que busca recuperar la esencia de su universo musical.

Alejado de los grandes despliegues escénicos de otras producciones, Cuevas plantea un encuentro cercano con el público a través de canciones propias y del repertorio popular. El folklore, la memoria y la tradición oral adquieren protagonismo en una propuesta que combina música, palabra y teatralidad desde una perspectiva personal y contemporánea.

La programación del domingo 22 comenzará a las 13,00 horas en el Museo de Cádiz con Ariel Abramovich y Jonathan Alvarado, que presentarán 'Huehuetenango: músicas de un cancionero interrumpido'.

El proyecto parte de una colección de manuscritos musicales de los siglos XVI y XVII procedentes de Huehuetenango, en Guatemala, para recuperar un repertorio que testimonia los intercambios culturales entre España y América. La propuesta permite acercarse a las músicas que circularon durante el periodo colonial y a sus transformaciones en contacto con las comunidades originarias.

A través de obras vocales e instrumentales, el concierto explora las relaciones entre distintas tradiciones musicales y recupera parte de un patrimonio conservado en archivos históricos. La entrada será libre hasta completar aforo.

El jazz tomará el relevo a las 18,00 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica con Lucía Rey Quartet, que presentará 'Nómadas', un trabajo distinguido con el Premio Nacional de Jazz Plataforma Jazz España 2026-2027. La pianista y compositora desarrolla un lenguaje propio en el que el jazz contemporáneo dialoga con el flamenco, la tradición clásica española y las influencias mediterráneas y atlánticas.

Acompañada por Michael Olivera a la batería, Juan Carlos Aracil a la flauta y Ander García al contrabajo, Lucía Rey construye una propuesta que combina composición e improvisación y establece conexiones entre distintas culturas musicales.

A las 20,00 horas, el Gran Teatro Falla recibirá a la Orquesta Joven de Andalucía (OJA), que regresa al Festival con 'Constelación Falla', bajo la dirección de Juan Pablo Valencia, director adjunto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (OSNC).

El concierto constituye una de las principales citas sinfónicas de esta edición y es el resultado del encuentro formativo que la agrupación desarrolla en Cádiz del 13 al 22 de noviembre. El programa propone un recorrido por diferentes lenguajes orquestales relacionados con el universo musical de Falla.

La actuación permitirá mostrar el trabajo desarrollado por los jóvenes intérpretes durante el encuentro mantenido durante el festival, que refuerza la presencia del Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes en la cita, una iniciativa que promueve la formación y el desarrollo profesional de nuevas generaciones de músicos andaluces.

La clausura de esta edición será el próximo lunes, 23 de noviembre, coincidiendo con la fecha exacta del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, con un concierto conmemorativo que ofrecerá en el Falla el pianista Javier Perianes.

El intérprete onubense, Premio Nacional de Música, ofrecerá un recital dedicado íntegramente al compositor gaditano, con un programa integrado por 'Nocturno', 'El amor brujo', 'Cuatro piezas españolas' y 'Fantasía bética'.