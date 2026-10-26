Alicia García (PP) sobre 'red Koldo' en Granada acusa a Fernández (PSOE) de "callar" en el Senado "para proteger al amo"

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha visitado Las Gabias (Granada) en un acto de precampaña de su partido junto al candidato 'popular' número uno al Congreso, Jorge Saavedra; el presidente del PP granadino, Francis Rodríguez, y la alcaldesa. - PP GRANADA

LAS GABIAS (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

La portavoz del grupo del PP en el Senado, Alicia García, se ha referido a la 'red Koldo' en Granada y ha acusado al exdelegado del Gobierno en Andalucía y actual candidato del PSOE por la provincia al Senado, Pedro Fernández' de "callar para proteger al amo" durante su comparecencia en la Cámara Alta.

En estos términos, y entre acusaciones de corrupción, se ha referido García al partido socialista durante un acto de precampaña celebrado en la tarde de este lunes en la localidad granadina de Las Gabias, donde ha estado acompañada del presidente provincial del partido, Francis Rodríguez, el candidato número uno del PP de Granada al congreso, Jorge Saavedra, y la alcaldesa de Las Gabias, María Merinda Sábada.

"El Sanchismo, claro, es corrupción", ha dicho García durante su intervención, punto en el que ha señalado que "la red de Ábalos, Koldo, Cerdán y todos ellos llegó a Granada". Y ha añadido que en el Senado se le cuestionó al secretario general del PSOE de Granada y entonces delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, "por aquella noche en el Parador de Granada. Y precisamente por esa noche en el Parador en la investidura de Paco Cuenca, con Ábalos y con Koldo".

"No sabemos si hubo fiesta como en el Parador de Teruel, pero la hubo. Y hubo un intercambio de favores, entiendo yo, porque claro si Pedro Fernández calló en la comisión de investigación, esto es que cuando uno calla es que protege al líder, al amo, a Sánchez, lo protegió. Y ahora vemos el premio, número uno al Senado. Favor con favor se paga", ha dicho.

María García ha defendido que Granada lo tiene todo, pero "Sánchez la metió en el olvido", con un AVE, que no es el que merece; el puerto de Motril sin tren, el único del Estado que no dispone de esta infraestructura; con los pueblos del norte esperando un tren a Murcia; y con la Presa del Rules, esperando "unas canalizaciones que no llegan".

"Conozco bien esa España que Sánchez sólo pisa para hacerse la foto, pero Feijóo la pondrá entre sus prioridades. Que se entere Sánchez: los granadinos no son menos que Junqueras, Otegui o Puigdemont", ha dicho.

García ha alabado la labor del PP en la provincia de Granada y ha vaticinado que Jorge Saavedra llegará al Congreso. "Tenemos equipo, el mejor equipo en Granada, el mejor equipo a nivel nacional", ha concluido.