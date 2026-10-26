Arcos (Cádiz) alberga trabajos de emergencia en vías pecuarias afectadas por las borrascas del pasado invierno

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, en una visita a la zona donde se realizan trabajos de emergencia, junto al alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El término municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz) está albergando varios trabajos de emergencia en vías pecuarias que fueron afectadas por el tren de borrascas del pasado invierno.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, ha visitado la zona donde se realizan estas tareas, en la cañada real de Arcos a El Bosque, junto al alcalde arcense, Miguel Rodríguez, y el equipo técnico de ambas administraciones, ha indicado la Junta en una nota.

Durante el recorrido, el delegado territorial y el alcalde de Arcos han supervisado los trabajos de emergencia, unas labores que como han asegurado "son necesarias" para recuperar una vía pecuaria destacada en este término municipal, que resultó dañada por el paso de la sucesión de borrascas del pasado invierno y que se sitúa en el entorno de la finca La Norieta.

En esta vía pecuaria se contempla el escarificado, compactación, refino y planeo del firme, acompañado de la recuperación de cunetas, para el drenaje. También se incluye el reacondicionamiento de la losa de hormigón del paso de agua. La actuación incluye la limpieza de vegetación aguas arriba y abajo, para facilitar el flujo del agua, así como la instalación de una pequeña escollera, con el objeto de proteger los taludes próximos al puente.

En este contexto se incluyen además las tareas correspondientes a la vereda de villas, vía pecuaria que ha requerido una actuación de este tipo destinada a su arreglo y recuperación.

A esto se suman, en este término municipal, trabajos de emergencia en la colada El Postuero y en la cañada de Arcos a Ubrique, con sus correspondientes arreglos del firme, incluyendo la limpieza de las cunetas.

Óscar Curtido ha señalado que estos trabajos de emergencia forman parte de las actuaciones previstas en el ámbito del Plan Andalucía Actúa, para arreglar los daños provocados en vías pecuarias por la sucesión de borrascas, además de destacar la relevancia de estas infraestructuras en las comunicaciones de núcleos poblacionales de la Sierra de Cádiz y la labor conjunta con la administración local arcense para el desarrollo de estas tareas.

Por su parte, el alcalde Miguel Rodríguez se ha referido a la colaboración con esta Consejería en la detección de los daños en estas infraestructuras y en su recuperación, dado el impacto que tuvieron las borrascas en este municipio.

Los trabajos de emergencia previstos en el ámbito del Plan Andalucía Actúa tienen un coste aproximado de 200.000 euros en este municipio.