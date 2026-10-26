Alicia García (PP) sobre Sánchez: "Mientras Cataluña arde, él bailando; mientras Ceuta era invadida, él en bermudas"

La portavoz del grupo 'popular' en el Senado, Alicia García, ha estado en un acto de precampaña en Las Gabias (Granada) junto al presidente provincial, Frnacis Rodríguez, y el candidato número uno al Congreso por la provincia, Jorge Saavedra. - PP GRANADA

LAS GABIAS (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

La portavoz del grupo 'popular' en el Senado, Alicia García, ha asegurado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba "bailando" mientras Cataluña arde, y que estaba "en bermudas en La Mareta", mientras Ceuta era invadida.

En este sentido se ha referido la líder del PP al presidente del Ejecutivo durante un acto de precampaña de los 'populares' celebrado en el municipio granadino de Las Gabias, donde ha sido especialmente crítica al considerar que Sánchez "nos tiene abandonados a todos", para referirse en concreto a los actos violentos registrados en estos días en Barcelona y a la crisis de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

La portavoz del PP en el Senado se ha mostrado satisfecha de la labor de su grupo en la Cámara Alta: "Ahora la gente quiere ir a ver dónde se ha sentado Ábalos, Koldo, Cerdán y toda la 'recua' del Sanchismo". Y sin referirse explícitamente a la candidatura conjunta de PSOE y Frente Amplio al Senado, ha añadido: "La Cámara que ahora en campaña ha entrado en juego, pero porque Sánchez lo que no controla lo ataca, y lo que no puede colonizar lo ataca también"

García asegura que toca elegir "entre decencia o delincuencia", y ha dicho que "sólo una victoria contundente del PP echará a Sánchez de La Moncloa"; y en otra alusión a la Cámara Alta parlamentaria ha dicho que Sánchez se quiere hacer con el Senado: "Están desesperados".

Ha criticado que con el PSOE en el Gobierno, el dinero de todos se ha ido en "mordidas de obra pública, en financiar cloacas, en pagar prostitutas, ponerle pisos a sobrinas, y en pagar a los independentistas el alquiler de La Moncloa"; y ha apuntado al hecho de que "hay mucha gente harta y cansada, pero España es tan grande que Sánchez no ha podido con ella y por fin los españoles tenemos la palabra".

García ha dicho que que "en el PSOE y el Gobierno están desesperados y recurren al miedo de que viene el PP, cuando lo que da miedo son ellos con sus corrupciones, con sus mentiras, con sus amenazas a los jueces, a los fiscales, a la UCO, a los policías, a la Guardia Civil, con sus listas negras de periodistas".

Se ha mostrado convencida de que "solo quedan 34 días para acabar con el Sanchismo, para acabar con las mentiras, para acabar con la corrupción y para abrir un tiempo nuevo de la mano de Alberto Núñez Feijóo y 34 días en los que debemos y estamos obligados a trabajar cada voto".

"Todos sabemos que cuando los socialistas hunden España, siempre llega el PP a rescatar a España. Ojo, pero es que ahora no solo hay que rescatar a España de lo económico. Ahora nos toca otro papel más importante, es garantizar la democracia. Por eso son las elecciones más importantes. No podemos dejar a Sánchez cuatro años más", ha sentenciado

En una lectura económica, la líder 'popular' ha lamentado que con Sánchez "la compra sea un 40% más cara, la vivienda un 70% más cara, los sueldos un 3% más bajos y llenar el depósito del coche, un lujo". Sobre la legislatura que toca a su fin ha dicho que "nunca tuvo que existir" y ha criticado que Sánchez perdió "y compró el alquiler de la Moncloa con transacciones corruptas", entre las que ha referenciado el "pacto con Bildu, pacto con encapuchados", que "durmió a pierna suelta" tras firmar con Podemos, o que "le ha traído una amnistía a domicilio" al expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont.

"Sánchez reparte culpas, pero yo creo que esta vez los españoles no van a olvidar todo lo que ha hecho", ha dicho García, que también se ha preguntado quién ha asumido alguna responsabilidad respecto de las víctimas del accidente de tren en Adamuz.

"Con el PP los únicos que tienen que tener cuidado son los delincuentes, los corruptos y los jetas", ha dicho también Alicia García, que ha advertido que el PSOE concurre con la izquierda radical al Senado porque "ya ni se atreve a presentarse con su nombre", al tiempo que señala que sus listas están llenas de "puro sanchismo".

"Nosotros sabemos que hay dos formas de entender la política: el poder como un fin o el poder para servir", ha dicho García, que ha añadido que frente a la política como servicio como la entiende el PP, "hay otros que prefieren dividir para mandar, enfrentar a españoles contra españoles, a mujeres contra hombres, a jóvenes contra mayores, pero nosotros preferimos sumar para avanzar".

Alicia García ha dicho que el PP quiere abrir un periodo de reconstrucción porque su partido tiene que "revertir la decadencia de Sánchez". Así, ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo "viene a bajar impuesto, a apoyar a los autónomos, a echar a los okupas en 48 horas, a asegurar las pensiones y a levantar muros, pero los de las viviendas para nuestros jóvenes, y que puedan comprar su primera casa sin pagar impuestos".