Álvarez de Toledo (PP) asegura que España se encamina a "una democracia fallida" con Pedro Sánchez en el Gobierno

CARMONA (SEVILLA), 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este lunes que España se encamina hacia "una democracia fallida" con el socialista Pedro Sánchez al frente del Gobierno central.

Así lo ha señalado en su intervención en el curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide, en la que ha lamentado "la ofensiva total" contra los tres principales contrapoderes del Estado --justicia independente, prensa libre y oposición-- en la carta a la ciudadanía que publicó Pedro Sánchez en la red social X.

"Estamos en un proceso de democracia plena a democracia fallida. Con tal de seguir en el poder está dispuesto a todo, a liquidar la nación constitucional y a arramblar con los contrapoderes del Estado", ha advertido para señalar que, para Pedro Sánchez, "la justicia es un estorbo tanto en la aplicación de la Ley de Amnistía como un estorbo en sus cuestiones personales".

Además, también ha criticado que Sánchez haga mención de pseudo-medios de comunicación y que "demonice" a la oposición. "Ningún presidente nunca había inaugurado una legislatura anunciando su intención de levantar un muro contra la otra mitad de los españoles", ha señalado.

"Es un gobierno que no es que no pueda gobernar para todos, es que gobierna contra una mitad", ha lamentado para añadir que, "como no puede concitar adhesión en suficiente cantidad, intenta gobernar por odio". "Él necesita generar suficiente odio en España, de unos a otros, para seguir en el poder", ha subrayado.

Álvarez de Toledo ha querido recordar qué fue el procés independentista catalán, que, a su juicio, fue "derrotado" por las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado, por el Rey, por la propia sociedad, por el PP que aplica el articulo 155 para "desmontar ese gobierno" y, "finalmente por los jueces y fiscales".

Pero ahora, ha advertido, se vive 'el proceso', que es el intento de Pedro Sánchez de "perpetuarse en el poder a costa de lo que sea, incluso de la nación constitucional y de la democracia en España". Entre estos actos, ha recordado el acuerdo del PSOE con Junts para "comprar su investidura a cambio de borrar los delitos de los golpistas" y la Ley de Amnistía.