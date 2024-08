Álvarez (UGT) aboga por un debate lejos de la "confrontación" para abordar el modelo de financiación de las comunidades

GRANADA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha abogado por un debate político y legislativo alejado de la "confrontación entre los ciudadanos de las diferentes comunidades autónomas" tras el acuerdo para la financiación singular de Cataluña.

Se trata, a su juicio, de poder entrar a "analizar a fondo cuáles son los problemas que tiene la financiación de los servicios públicos" en España, cuya solución a su juicio pasaría en primer lugar por "recaudar más" para cubrir las "necesidades" de la mayoría social.

Álvarez ha atendido a los medios con motivo de un encuentro con delegados de UGT en la provincia de Granada, y antes de que, en Jérez del Marquesado, haya participado en los actos organizados con motivo del 30º aniversario de la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A preguntas de los periodistas en Granada, Álvarez ha pedido abordar el tema de la financiación de las comunidades autónomas desde "la responsabilidad" para posteriormente "mantener y mejorar sobre todo los servicios públicos" y las condiciones laborales de los trabajadores.

Tras el acuerdo de financiación singular entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat hay una cuestión sobre la que "en todo caso" ha de haber un debate político y legislativo y serán las Cortes Generales "las que trabajen en esa materia".

Ha pedido en este contexto no dar por buena "una interpretación" determinada del acuerdo para que "no sea un elemento de confrontación entre los ciudadanos de las diferentes comunidades autónomas", sino que se pueda entrar a "analizar a fondo cuáles son los problemas que tiene la financiación de los servicios públicos".

"Sé que eso hoy no está bien visto decirlo, pero hay que decir a los trabajadores que sin más impuestos es muy difícil cubrir las necesidades que tenemos la mayoría", ha apuntado Álvarez, quien ha asegurado que "un país que no tiene impuestos es un país injusto, que no puede solventar los problemas de la gente".

Así, según ha detallado también UGT en una nota de prensa, Álvarez ha reiterado que España tiene un sistema de recaudación escaso, "muy por debajo de la media europea". "Se recauda poco", ha considerado para añadir que "no se trata tanto de discutir cómo repartir, sino cómo hacemos la bolsa más grande, subrayando que el actual sistema de financiación está generando "graves situaciones de insolidaridad".

SEPTIEMBRE CALIENTE

El secretario general de UGT ha adelantado que septiembre estará marcado por la movilización social para "acercar la reducción de la jornada laboral", y se ha mostrado convencido de que los sindicatos ganarán esta "batalla social".

Se trata de "trabajar menos horas", lo que "no es ningún drama", ha dicho, como no lo ha sido subir el salario mínimo o garantizar las vacaciones. Ha ejemplificado la necesidad de aprobar esa reducción de la jornada con la manera inhumana de trabajar en el sector del turismo, especialmente en la hostelería, y ha apostado por cambios que permitan "dignificar" estos empleos.