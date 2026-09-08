Aminer incorpora como nuevo socio a Adalis, especializada en servicios de mantenimiento, reparación y operaciones

Adalis está especializada en servicios de mantenimiento, reparación y operaciones. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación española de minería metálica Aminer ha incorporado como nuevo socio a Adalis Industrial Solutions, empresa especializada en productos y servicios de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) para la industria. Nacida en 2025 como evolución de Epidor Technical Distribution, compañía con más de 70 años de trayectoria, Adalis desarrolla un modelo de servicio orientado a garantizar la disponibilidad, la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad de los procesos industriales.

En una nota de prensa, Aminer ha explicado que la actividad de Adalis combina el suministro de componentes, herramientas y consumibles con soluciones de mantenimiento especializado y gestión inteligente de inventarios. La empresa presta servicio a sectores estratégicos como la minería, la energía, la siderurgia, la metalurgia, la automoción o la industria petroquímica, apoyándose en una amplia red de delegaciones en España y Portugal que le permite ofrecer una atención cercana y una respuesta ágil a los retos de cada operación.

Adalis añade a Aminer un perfil experto en mantenimiento industrial y optimización de procesos, contribuyendo a reforzar la cadena de valor de la minería con empresas auxiliares que acompañan el desarrollo de un sector cada vez más innovador, seguro y sostenible.