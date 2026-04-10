Aminer nombra a Manuel Sevilla como director de su Centro de Excelencia e Innovación en Minería Sostenible

Manuel Sevilla, nuevo director del Centro de Excelencia e Innovación en Minería Sostenible de Aminer. - AMINER

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación española de minería metálica (Aminer) ha nombrado a Manuel Sevilla director de su Centro de Excelencia e Innovación en Minería Sostenible (Ceims). Se trata de un profesional del sector minero desde hace 16 años, ha estado vinculado a departamentos de I+D+i en la industria minera, tiene experiencia en la captación y tramitación de subvenciones públicas y cuenta con altas capacidades para gestionar equipos, según ha destacado el presidente de Aminer, Enrique Delgado.

Asimismo, la entidad ha detallado en una nota que Manuel Sevilla, ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, cuenta con certificación PMP del Project Management Institute y Green Belt Lean Six Sigma, combinando una sólida base técnica con amplia experiencia en dirección de proyectos, innovación industrial y desarrollo tecnológico en el sector minero-metalúrgico.

Antes de su incorporación al Ceims, ha desempeñado el cargo de responsable de Metalurgia e I+D en la onubense Tharsis Mining, donde ha liderado durante los últimos seis años la definición e implantación de la estrategia metalúrgica y de innovación de la compañía.

En esta etapa ha dirigido los programas metalúrgicos asociados a los estudios económicos preliminares de los proyectos mineros de Tharsis y La Zarza, la puesta en marcha del laboratorio analítico y metalúrgico, así como la captación de financiación competitiva para proyectos europeos de I+D+i por un importe superior a cuatro millones de euros, entre otras responsabilidades.

Con anterioridad, desarrolló gran parte de su carrera profesional en Cobre Las Cruces, donde ocupó durante siete años la posición de coordinador de Innovación en el Departamento de Tecnología e Innovación.

Desde este puesto lideró iniciativas estratégicas de innovación industrial, participó como interventor en el proyecto de expansión de la compañía y fue responsable de la gestión del plan maestro anual de inversiones.

Asimismo, impulsó la captación y gestión técnica de ayudas públicas nacionales y europeas, coordinando subvenciones por valor superior a diez millones de euros, además de gestionar consorcios internacionales de minería y procesos de certificación de I+D+i orientados a incentivos fiscales.

Previamente, inició su trayectoria en Cobre Las Cruces como proyectista en el Departamento de Innovación y Proyectos, participando en el desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas aplicadas a procesos industriales complejos.

A lo largo de su carrera, Manuel Sevilla ha consolidado un perfil altamente especializado en innovación aplicada, desarrollo tecnológico, metalurgia extractiva y gestión de proyectos estratégicos, combinando visión industrial, capacidad de liderazgo y experiencia en entornos internacionales de alta exigencia técnica.

"Manuel Sevilla presenta el perfil idóneo para impulsar los avances en materias transversales a la industria minera que persigue el CEIMS, gracias a su conocimiento del ecosistema minero y a su experiencia demostrada liderando proyectos de innovación en el ámbito europeo", ha valorado Delgado.

El CEIMS es una iniciativa de Aminer respaldada por la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía y por el Ayuntamiento de Sevilla, que cuenta desde sus inicios con la participación de las principales empresas tractoras de la minería metálica andaluza: Cobre Las Cruces, Atalaya Mining, Sandfire Matsa y Minera los Frailes. Su objetivo es promover una minería innovadora, sostenible y conectada con la sociedad.

Para ello impulsará la investigación y el desarrollo tecnológico en materias de interés común para el sector, como el tratamiento de aguas ácidas o balsas de estériles; la exploración para localizar nuevos yacimientos de reservas minales; la gestión y optimización de la obtención de permisos, licencias y autorizaciones; o la formación y captación de talento para responder a las demandas de empleo del sector minero que precisan de personal cualificado.