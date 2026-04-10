El Área Sanitaria Sur de Sevilla presenta el Informe de Salud Local en Los Palacios

Presentación del Informe de Salud Local del Área Sanitaria Sur de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla ha presentado un estudio con la información actualizada sobre los principales indicadores de salud de la población de este municipio, en el marco de las Jornadas de Salud de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

Según ha indicado la Junta en una nota, los indicadores son comparados con los indicadores globales de este área sanitaria y con los de la provincia (Informe de Salud Local), "contribuyendo a la elaboración del Plan de Salud Local dirigido a potenciar al máximo la salud ciudadana".

En la presentación del Informe de Salud ha intervenido inicialmente la jefa de servicio de Prevención, Promoción y Vigilancia de la Salud del Área Sanitaria Sur de Sevilla, Encarnación Román; que ha estado acompañada por el alcalde palaciego, Manuel Valle, y el subdirector médico de atención primaria de esta área sanitaria, Máximo Merino. La presentación ha sido realizada por la epidemióloga de Atención Primaria de esta área sanitaria, Eva Soler.

Tras ella, Sonia Real, técnica del propio ayuntamiento, ha resumido los resultados de un estudio acometido para recabar la percepción de los problemas relevantes en salud por parte de una amplia representación local de entidades y asociaciones (culturales, deportivas, de pacientes, empresariales, fuerzas del orden, AMPAS, etc.)

Los Palacios y Villafranca está adherido a la Red Local de Acción en Salud de Andalucía (Relas) desde el año 2020. Constituye un proyecto de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en colaboración con la Escuela de Salud Pública, que ayuda a los municipios de Andalucía a detectar los recursos locales que favorecen la salud de la ciudadanía y a establecer otros nuevos que hagan fáciles las opciones saludables y pongan barreras a las que no lo son.

En esta filosofía de Red, y desde el Área Sanitaria Sur de Sevilla, existe una colaboración en asesoría sobre la redacción del Plan Local de Salud y acompañar a los responsables del municipio en la implantación y evaluación de las intervenciones puestas en marcha. Por su parte, el liderazgo y la conducción del Relas se lleva desde la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.

El Informe de Salud junto al estudio de las percepciones sociales ha sido el punto de partida para un trabajo participativo, desarrollado en este día inaugural de las Jornadas de Salud, para recoger propuestas que permitan que este municipio favorezca una vida más saludable. De tal modo que, los representantes de las asociaciones han trabajado en grupos, divididos en los principales retos para la salud percibidos, para generar propuestas factibles que puedan ser llevadas al Plan Local de Salud y permitan planificar, implantar, monitorizar y evaluar los resultados a medio y largo plazo de todas las acciones e intervenciones que se definan.

Según el informe las grandes áreas que percibe la ciudadanía encuestada son: salud mental, adicciones, violencias, enfermedades crónicas, sedentarismo y hábitos alimentarios.

Por su parte, el informe de salud ha destacado la tendencia compartida con el resto de Andalucía y España del envejecimiento poblacional. En relación con las principales causas de mortalidad en este municipio, identifica enfermedades principalmente relacionadas con tumores, sistema circulatorio, enfermedades del sistema respiratorio, diabetes e hipertensión, como ocurre en el resto de la provincia y en el AGS.

Si bien, las profesionales destacan el volumen de enfermedades prevenibles aportando opciones saludables; dado que los estilos de vida en salud pública alcanzan el 40% de la determinación sobre la Salud.

Durante la presentación de las jornadas y del Informe de Salud local se dedicó un reconocimiento especial a Mariví Rodríguez, médica de familia jubilada, muy querida en la localidad, que ha desarrollado el grueso de su trayectoria profesional en Los Palacios. Ha sido médica, también ha desarrollado la gestión bajo la dirección del centro de salud Nuestra Señora de las Nieves junto a la docencia como jefa de estudios de los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria.

En este marco, María Victoria Rodríguez ha recibido el reconocimiento del ayuntamiento palaciego por su destacada participación en la Relas su colaboración en proyectos de salud comunitaria pioneros (como es el caso de Jóvenes Agentes de Salud) y su contribución a la salud local.