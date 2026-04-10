Unas 30 agencias internacionales de turismo idiomático participan en el Congreso de Lengua y Cultura Meet Andalucía

Imagen de archivo del Congreso de Lengua y Cultura Meet Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 30 agencias internacionales especializadas en turismo idiomático participarán del 11 al 13 de abril en el Congreso de Lengua y Cultura Meet Andalucía, encuentro que se celebrará en Sevilla y permitirá que estos representantes de la demanda conozcan la propuesta del destino en este segmento y la oferta de las escuelas de español de la comunidad.

La cita, promovida por la Asociación de Escuelas de Español para Extranjeros de Andalucía (EEA), contará con la presencia de profesionales de mercados como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Irlanda, Polonia, Austria, Estados Unidos, Canadá, Brasil, China, Japón, Hong Kong, India y Sri Lanka, tal y como ha subrayado la Junta en una nota de prensa.

El congreso estará estructurado en reuniones de trabajo que deriven en un contacto directo de los profesionales con las escuelas andaluzas, para abrir oportunidades de negocio entre ambas partes y trasladar las posibilidades de inmersión que ofrece la región.

Con la cofinanciación de Fondos Europeos y la colaboración de Turespaña, Prodetur, Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, se trata de la tercera edición de este encuentro en la comunidad, tras las celebradas en Ronda (Málaga) en 2024 y en Cádiz en el pasado año 2025.

El foro está complementado con actividades culturales para familiarizarse con la región, además de dos jornadas de formación destinadas a profesorado de enseñanza de español en mercados europeos, concretamente Irlanda y Alemania, con las que se sitúa a unos 60 docentes de estos países en embajadores de Andalucía y de sus escuelas Andalucía cuenta con más de 160 empresas relacionadas con el turismo idiomático que cada año atraen a alrededor de 150.000 estudiantes, visitantes que permanecen en el destino entre dos y tres semanas de media y que, junto al aprendizaje de la lengua, se sumergen en la cultura andaluza.

Según datos de EEA, el europeo es el principal mercado para la región en este segmento y destacan emisores como Alemania, Italia, Francia y Polonia, seguidos de Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y Países Bajos.

Por su parte, la Asociación de Escuelas de Español para Extranjeros de Andalucía, creada en 1991, es la mayor y la más antigua de España en su sector, agrupando en la actualidad agrupa a cerca de 40 escuelas de la comunidad.