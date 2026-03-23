Aminer presenta el Centro de Excelencia e Innovación en Minería Sostenible, Ceims, como hub de referencia europea. - AMINER

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación española de minería metálica, Aminer, ha presentado este lunes en Sevilla el Centro de Excelencia e Innovación en Minería Sostenible, Ceims, una "apuesta por una minería más innovadora, sostenible y conectada con la sociedad", según ha explicado el presidente de Aminer, Enrique Delgado.

Según ha explicado Aminer en una nota, el Ceims será "un hub de referencia en Europa para promover la colaboración, el conocimiento y las buenas prácticas en el sector minero-metalúrgico", que aunará a las empresas del sector para "reforzar la competitividad industrial con un enfoque que favorezca resultados de alto impacto social y ambiental".

La presentación ha incluido la firma de un protocolo entre Aminer y el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, para impulsar este centro de innovación, que marcará las prioridades para el futuro de la minería metálica a través de la mejora de la tecnología y la digitalización, el aumento de la seguridad, la captación de talento, la formación técnica y la divulgación, la gobernanza y sostenibilidad de las operaciones.

Tras la firma del acuerdo, el consejero ha destacado que "es tremendamente difícil, muy intuitivo y poco habitual, pero cada vez más necesario, que un sector trabaje de manera unida en retos que son transversales y comunes". En ese sentido, Paradela ha ahondado en que "eso es lo que celebramos hoy también, que las grandes compañías de la minería metálica andaluza que lideran Aminer a nivel nacional estén trabajando juntas en estos desafíos. Además, ha señalado que "son tiempos de colaboración, y esa colaboración existe tanto en la vertiente público-privada como privada-privada".

De este modo, con esta apuesta por la innovación se podrán desarrollar proyectos para la puesta en valor de las materias primas detectadas en Andalucía que no se están explotando, ya que las operaciones actualmente en marcha solo abarcan cuatro de los, al menos, 22 minerales críticos existentes en el subsuelo andaluz, según ha indicado el consejero.

ACUERDO AMINER Y AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Por otro lado, Aminer ha explicado que está pendiente de cerrar con el Ayuntamiento de Sevilla un acuerdo para la cesión de una sede en la ciudad donde ubicar las instalaciones del Ceims, que ya se encuentra funcionando y que parte con un presupuesto inicial de 100.000 euros, si bien el objetivo es "abordar proyectos de investigación con financiación pública".

Con su puesta en marcha, "posicionará a la ciudad como un centro estratégico de innovación industrial y formativa, propiciando sinergias con el tejido empresarial andaluz, centros educativos y tecnológicos y el sector público", ha informado el presidente de Aminer.

Asimismo, en la presentación también ha participado el segundo teniente de alcalde y delegado municipal de Cartuja, Parques innovadores, Movilidad, Economía y Comercio, Álvaro Pimentel, que ha reivindicado que la minería "ya no empieza en los yacimientos, sino también en los centros urbanos, donde se impulsa el I+D+i y se articula la logística", de forma que la ubicación de esta sede en Sevilla situará a la ciudad en el centro de decisión del sector. "Será donde se diseñen soluciones de ingeniería exportables a todo el mundo", ha reivindicado.

No obstante, el Ceims, que nace de la necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea en relación con las materias primas críticas y fundamentales en un escenario internacional de incertidumbre, se ha presentado en la Cámara de Comercio de Sevilla. Su presidente, Francisco Herrero, se ha mostrado convencido de que marcará "un punto de inflexión para la minería, en la que Andalucía está llamada a jugar un papel protagonista" y que servirá "para contribuir de manera decisiva a reforzar el ecosistema minero andaluz".

Al hilo, el Ceims cuenta ya con un comité ejecutivo que incluye a la gerente de Aminer, Estefanía Delgado, y a representantes de las principales empresas tractoras como Cobre Las Cruces, Atalaya Mining, Sandfire Matsa y Minera los Frailes.

Por último, entre sus iniciativas está prevista la elaboración de un documento de buenas prácticas en la gestión del agua, valorando usos alternativos del agua de mina y su alineación con estándares europeos. Se ha avanzado también en la creación de una Cátedra de Sostenibilidad y Gestión Ambiental en la Universidad de Sevilla para fomentar la integración entre formación y conocimiento aplicado, que se sumará a la Cátedra de Estudios Mineros ya existente.