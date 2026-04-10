Ana Mata asume en funciones la Delegación de la Junta con el compromiso de "seguir luchando" por la provincia de Jaén

Archivo - Ana Mata/Archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, ha asumido en funciones la Delegación de la Junta de Andalucía en Jaén una vez que Jesús Estrella ha dejado el cargo tras formar parte de la candidatura del PP por la provincia de Jaén para las próximas elecciones autonómicas.

Además, según ha publicado el BOJA, Mata asume también la Delegación de Sanidad, hasta ahora ocupada por Elena González, que también forma parte de la candidatura del PP a las elecciones autonómicas.

"Estoy muy agradecida de que se haya confiado en mi persona para seguir defendiendo lo que es nuestra provincia y seguir luchando por los jiennenses y seguir haciendo de nuestra provincia un lugar donde vivir, donde estar, y donde estar orgulloso de ser jiennense", ha dicho Mata a los periodistas durante acto celebrado con motivo del Día de la Atención Primaria de Andalucía.

Ha añadido que seguirá al frente de las tres delegaciones, al tiempo que se ha mostrado "agradecida" de que se haya confiado en ella para asumir estas responsabilidades. Sobre su futuro tras las elecciones, Mata ha dicho "no aspirar a nada"

"No me gustaría ser nada que no dijeran que fuera", ha afirmado Mata, que ha incidido en que sus responsabilidades son con "carácter provisional" y "temporal" hasta que "se conforme el Gobierno" y "verdaderamente se ocupen esos cargos".

Mata, en su primer acto como delegada del Gobierno andaluz en la provincia de Jaén, ha destacado la elección de Jaén para celebrar el acto por el Día de la Atención Primaria. En este punto ha tenido palabras de agradecimiento al personal sanitario de "esa primera trinchera de combate" donde ejercen de "verdaderos guerreros y defensores de una vocación tan bonita como es la de ser el profesional dentro de la medicina".