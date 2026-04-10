Residentes de Enfermería se dan citan en la III jornada de ámbito provincial en Huelva

III Jornada de Residentes en Valverde del Camino. - JUNTA DE ANDALUCÍA

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

Las unidades docentes de los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Huelva que forman a especialistas en Enfermería (Distritos de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña, Área de Gestión Sanitaria Norte y Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez) han celebrado este viernes en el municipio de Valverde del Camino la III Jornada de Residentes de este disciplina a nivel provincial.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, un encuentro, organizado por el Área Sanitaria Norte junto con el Colegio Oficial de Enfermería, que tiene como objetivos dar visibilidad y poner en valor la figura de la Enfermera Interna Residente (EIR); resaltar la importancia de la especialización en este ámbito, un elemento clave para la mejora de la calidad asistencial y el fortalecimiento de la formación sanitaria especializada, así como incentivar a que las nuevas graduadas se decanten también por esta opción profesional.

La jornada, que ha contado con la asistencia de la delegada de la Consejería de Sanidad, Manuela Caro, con el lema 'El fin de una etapa, el inicio de tu especialidad', se ha consolidado ya como un espacio referente de encuentro, intercambio de experiencias y buenas prácticas entre profesionales de esta disciplina en atención primaria y hospitalaria, tutores y residentes de las diferentes especialidades enfermeras en Huelva.

En este sentido, actualmente en la provincia hay 39 profesionales cursando alguna de las cuatro especialidades acreditadas para su formación en los centros sanitarios onubenses: Enfermería Familiar y Comunitaria, que se desarrolla en atención primaria --mayoritariamente-- y el hospital (27); Salud Mental, en el hospital (seis); Obstétrico- Ginecológica (matrona), en el hospital también y un periodo en atención primaria (cuatro); y Enfermería del Trabajo, en el hospital igualmente (dos). En todos los casos la especialización dura dos años.

El programa de la jornada ha incluido la presentación institucional, la exposición de investigaciones y comunicaciones científicas llevadas a cabo por las residentes y, como colofón, la entrega del premio al mejor trabajo de fin de residencia, en reconocimiento a la excelencia, el compromiso investigador y el esfuerzo realizado a lo largo del periodo formativo.