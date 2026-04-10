La Sastrería Ana O'Kean protagoniza en Sevilla una de las jornadas de los Días Europeos de la Artesanía 2026

El delegado territorial de Empleo, Antonio Augustín, junto a la sastre Ana O'Kean. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Sevilla se suma una edición más a la celebración de los Días Europeos de la Artesanía. En este contexto, la Sastrería Ana O'Kean se ha convertido en el punto de encuentro central para dar visibilidad a la excelencia del sector artesanal sevillano, destacando "la importancia de la maestría técnica y el relevo generacional en disciplinas que combinan historia y desarrollo económico".

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Antonio Augustín, junto a la jefa de Servicio de Comercio, Carmen Martín, han visitado este viernes el taller de la sastre Ana O'Kean Alonso, en una jornada que se enmarca dentro de los Días Europeos de la Artesanía (DEA) 2026, informa la Junta en una nota de prensa.

Durante el encuentro, se ha conocido de cerca la labor de esta profesional, quien representa una histórica tradición familiar vinculada al oficio desde hace generaciones. La sastrería O'Kean, con una trayectoria que se remonta a más de un siglo, destaca "por su compromiso con la elegancia clásica, la calidad en la confección y la atención personalizada, manteniendo viva la esencia del trabajo artesanal en cada prenda".

En esta edición de 2026, se están celebrando ocho talleres demostrativos de oficios artesanos representativos de la riqueza y diversidad del sector en la provincia. Estas sesiones, de una hora y media de duración, pretenden atraer y mostrar el oficio a los participantes, contando con la asistencia de unas 120 personas distribuidas en grupos de 15 alumnos por taller.

Junto a la sastrería de Ana O'Kean, la programación incluye un taller de restauración impartido por Laura Pérez Meléndez, especializada en conservación del patrimonio e imaginería procesional, y una muestra de elaboración de encajes de bolillos a cargo de Alfonso Clemente Aguilar Martín, técnica clave en la ornamentación de gala.

La imaginería cuenta con la presencia de José María Leal Bernáldez, referente de la escuela sevillana contemporánea, mientras que el arte del dorado en oro fino es representado por el Maestro Artesano Enrique Castellano Luque. La histórica orfebrería de la calle Goles está presente a través del Maestro Artesano Pepe Delgado López, y el ámbito de la grabación y estampación lo encabeza el Maestro Artesano Norberto León Ríos, cuya obra se inspira en la arquitectura local.

Finalmente, la pintura en seda natural completa la muestra de la mano de Camila Puya de Arcos, de la firma Margaret de Arcos, reconocida como Punto de Interés Artesanal. Actualmente, en la provincia de Sevilla existen 217 artesanos y artesanas individuales inscritos en el Registro de Artesanía de Andalucía, 24 empresas artesanas, así como seis asociaciones/federaciones, además de 15 Maestros Artesanos, siete Puntos de Interés Artesanal y seis Distintivos de Calidad Artesanal que identifican determinados productos artesanos andaluces.

Los Días Europeos de la Artesanía (DEA) son una iniciativa anual que tiene como objetivo dar visibilidad a los oficios artesanos, promover la innovación en el sector y fomentar el empleo y el desarrollo económico local a través de la artesanía. Se celebran de forma simultánea en distintos países con un objetivo común: acercar a la ciudadanía los oficios artesanos y mostrar el valor cultural, creativo y económico que representan.