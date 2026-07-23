Ana Mestre se convierte en la cuarta mujer que preside el Parlamento andaluz con votos de PP-A y Vox

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

La hasta ahora vicepresidenta primera del Parlamento y diputada del PP-A Ana Mestre se ha convertido este jueves, 23 de julio, en la cuarta mujer que presidirá la Cámara autonómica andaluza en su historia, tras haber sido elegida por el Pleno para dicha responsabilidad con 65 votos a favor, procedentes de PP-A y Vox, que suman mayoría absoluta.

La elección de la nueva presidenta del Parlamento --que ha recibido 41 votos en blanco-- ha sido el primero de los puntos del orden del día de la sesión plenaria convocada para este jueves, 23 de julio, que ha comenzado con un minuto de silencio que los diputados han guardado de pie desde sus escaños en recuerdo de las víctimas del incendio de Los Gallardos (Almería) de hace dos semanas, y de las últimas víctimas mortales de la violencia machista registradas en Andalucía.

De esta manera, Ana Mestre releva en la presidencia del Parlamento a Jesús Aguirre (PP-A), que ha renunciado al cargo con efectos desde este jueves en virtud del pacto de gobierno que a principios de mes alcanzaron los 'populares' con Vox, que implica que el PP-A cede a dicha formación la vicepresidencia primera de la Cámara, que hasta ahora ocupaba Ana Mestre.

La vacante que ha dejado Jesús Aguirre --que en el mismo Pleno convocado este jueves está previsto que sea elegido como senador por designación autonómica a propuesta del PP-A-- ha permitido al Grupo Popular proponer para la presidencia del Parlamento a Ana Mestre, quien, a su vez, ha dejado así libre la vicepresidencia primera, para la que Vox ha postulado a su diputada por Sevilla Cristina Peláez.

En la sesión constitutiva de la XIII legislatura, y después de que el PP-A y Vox no alcanzaran un acuerdo para el reparto de los miembros de la Mesa, el órgano de gobierno del Parlamento quedó conformado únicamente por diputados de PP-A y PSOE-A. En concreto, los 'populares' coparon cinco de los siete puestos, mientras que los socialistas se quedaron con la vicepresidencia segunda --para Fernando López Gil-- y la secretaría segunda, que recayó en la parlamentaria granadina Olga Manzano.

CUARTA MUJER PRESIDENTA

Ana Mestre es la cuarta mujer que se convierte en presidenta del Parlamento andaluz desde sus inicios, tras las socialistas Mar Moreno --VII legislatura-- y Fuensanta Coves --VIII legislatura--, y la entonces diputada de Ciudadanos Marta Bosquet, que presidió la Cámara en la XI legislatura.

La nueva presidenta del Parlamento nació en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1981 y, antes de ser vicepresidenta primera de la Cámara en la XII legislatura, fue delegada de la Junta en Cádiz. A lo largo de su trayectoria política, también ha sido concejal en el Ayuntamiento de Cádiz, candidata a la Alcaldía de Sanlúcar de Barrameda y diputada provincial en la Diputación de Cádiz.

AGRADECIMIENTO Y OVACIÓN A JESÚS AGUIRRE

Antes de la votación por la que ha resultado elegida presidenta del Parlamento, que se ha llevado a cabo en urna por llamamiento individual de los diputados, la todavía en ese momento vicepresidenta primera de la Cámara ha dedicado unas palabras de "agradecimiento y reconocimiento" a Jesús Aguirre.

Así, Ana Mestre ha trasladado a su predecesor en la presidencia del Parlamento palabras de agradecimiento procedentes de colectivos como los "ujieres, funcionarios, personal de servicio de mantenimiento y limpieza, de cafetería y restauración" del Parlamento, por sus "cuatro años de trabajo intenso" como presidente de la Cámara, llevados a cabo con "generosidad" y capacidad de "diálogo", según ha valorado.

La nueva presidenta del Parlamento ha destacado también de Aguirre el "legado importante" que, en su opinión, deja "en la jerga andaluza" en virtud de su "impronta natural", así como las "reformas" que ha impulsado en la Cámara, de la que "siempre ha dicho que es la casa de todos", y a la que "ha venido a abrir las puertas y ventanas", según ha abundado Ana Mestre antes de concluir esa intervención deseándole a su predecesor "todo lo mejor en su nueva responsabilidad" como senador, y trasladándole que "nunca" le olvidarán en el Parlamento, porque su forma de dirigir esta cámara "deja huella".

"Ha hecho fácil lo difícil", ha finalizado Ana Mestre sus palabras dedicadas a Jesús Aguirre, quien las ha escuchado desde su escaño como diputado por Córdoba, y que tras ello ha recibido una ovación de los parlamentarios.

PALABRAS DE JESÚS AGUIRRE

Posteriormente, ya tras conocerse el resultado de la votación, Ana Mestre ha dado la palabra al propio Jesús Aguirre, quien desde su escaño ha felicitado a la nueva presidenta y a quienes van a conformar a partir de ahora la Mesa del Parlamento.

Además, ha dedicado un agradecimiento al conjunto de los parlamentarios, comenzando por el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, de quien ha dicho que ha sido "un placer trabajar" a su lado, tanto en la undécima legislatura como consejero de Salud y Familias, como en la duodécima y el inicio de la decimotercera como presidente del Parlamento.

Aguirre ha señalado que la duodécima legislatura ha sido "de diálogo y consenso", y ha reivindicado la "discrepancia" como "la esencia de la democracia", al igual que "el llegar a pactos y a puntos de consenso", según ha agregado.

Jesús Aguirre también ha pedido "disculpas" a los diputados por si "algunas veces, quizás fruto de la vehemencia parlamentaria" o de su "forma de ser", haya "cometido errores" en su "apreciación" o su "toma de decisiones".

De cara al "ciclo" que a partir de ahora iniciará como senador, se ha comprometido a "defender a ultranza" a Andalucía desde la Cámara alta, al igual que, según ha augurado, está convencido de que harán los otros ocho senadores por designación autonómica del Parlamento andaluz, "para que Andalucía ondee allí con la máxima fuerza posible", según ha aseverado antes de concluir su intervención citando al "padre de la patria andaluza", Blas Infante, y trasladando a los diputados que en él tendrán en adelante a "un amigo", así como que se marcha de la Cámara andaluza con "alegría" por haber hecho su trabajo "lo mejor posible".

DOS CAMBIOS MÁS EN LA MESA DEL PARLAMENTO

Tras la elección de la nueva presidenta, se ha procedido a una segunda votación en urna para cubrir la vacante que ha dejado Ana Mestre como vicepresidenta primera, y para la que Vox ha propuesto a su diputada Cristina Peláez, que ha resultado elegida con 65 votos a favor y 41 en blanco.

Además, Ana Mestre ha comunicado que la diputada del PP-A Julia Ibáñez también había presentado hace unos días su renuncia como secretaria tercera de la Mesa para que fuera efectiva desde este jueves, 23 de julio, por lo que se ha procedido a una tercera votación para cubrir esa vacante, para quien el Grupo Popular ha propuesto a su diputado por Cádiz José Ignacio Romaní, que ha sido elegido para dicho cargo también con 65 votos a favor y 41 en blanco.