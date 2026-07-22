La enfermería escolar de la provincia de Cádiz realiza 19.000 intervenciones durante el curso

Una enfermera atiende a un paciente. - COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÓRDOBA

CÁDIZ 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Enfermería Referente de Centros Educativos (ERCE) de la provincia de Cádiz, del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha finalizado el curso escolar 2025/2026 con un total de 19.038 intervenciones o actividades realizadas y llegando a 285.063 alumnos, unas cifras que reflejan la "consolidación" de este modelo de colaboración entre los ámbitos sanitario y educativo.

Según ha indicado la Junta en una nota, la provincia gaditana cuenta con 54 profesionales de Atención Primaria de las Áreas de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz (21), Campo de Gibraltar Este (cinco), Campo de Gibraltar Oeste (seis) y Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda (22).

Todos ellos desarrollan una intensa labor de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los centros educativos, fomentando hábitos de vida saludables y acompañando a niños, niñas y adolescentes en cuestiones clave para su salud y bienestar, según ha señalado la Junta.

Asimismo, ha añadido que con las actividades e iniciativas que llevan a cabo estos profesionales se pone de relieve que la promoción de la salud forma parte del día a día de los centros escolares, constituyendo una herramienta esencial desde edades tempranas.

Entre las actividades se abordan cuestiones como las relacionadas con el autocuidado y la prevención de la accidentalidad, sexualidad y relaciones igualitarias, la prevención del consumo de sustancias adictivas, la educación emocional, la formación en reanimación cardiopulmonar y soporte vital básico, el uso positivo de las tecnologías y asesoramiento a familias y profesionales de los centros educativos. Además, estos enfermeros realizan también asesorías individuales, ofreciendo al alumnado un espacio de orientación sobre cuestiones relacionadas con su salud.

Por áreas, Jerez,Costa-Noroeste y Sierra de Cádiz ha llevado a cabo 6.047 intervenciones llegando a un total de 94.540 alumnos; Campo de Gibraltar Oeste ha realizado 4.886 intervenciones llegando a 67.858 alumnos; Campo de Gibraltar Este 3.460 intervenciones para 42.622 alumnos; y Distrito Bahía de Cádiz-La Janda 4.645 intervenciones y 80.023 alumnos.

Por su parte, la delegada territorial de Sanidad, Eva Pajares, ha felicitado a los profesionales por el trabajo desarrollado a lo largo del curso y ha recordado que la Enfermería Referente de Centros Educativos nació durante la pandemia para contribuir al control de la Covid-19 en los centros escolares, siendo hoy por hoy un recurso consolidado de promoción y educación para la salud.