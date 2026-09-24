Los andaluces realizaron 7,04 millones de viajes en el segundo trimestre de 2026, 5,01% más que en 2025

Imagen de archivo de turistas en Sevilla. - María José López - Europa Press

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los residentes en Andalucía realizaron 7,04 millones de viajes en el segundo trimestre de 2026, lo que supone un ascenso del 5,01% respecto al año anterior. El gasto efectuado por los andaluces en estos viajes alcanzó los 4,47 millones de euros el pasado trimestre, un 7,52% más que en el mismo trimeste de 2025, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los viajes con destino interno aumentaron un 6,09% en el primer trimestre de 2026, con un total de 31.952.394 de pernoctaciones. Así, el 68,1% de las pernoctaciones, hasta las 21.757.241 sucedieron dentro de la comunidad autónoma, mientras que el 31,9% restante, 10.195.153 pernoctaciones fueron en otra comunidad autónoma.

De esta manera y con respecto al año anterior, las pernoctaciones dentro de la comunidad ascendieron un 1,82 mientras que a otra comunidad ascendieron un 17,04.

En cuanto al gasto medio, cada persona gastó 282,57, un 2,38% más que el año anterior, unos 86,84 euros al día.

DATOS NACIONALES

Asimismo, a nivel nacional, los residentes en España realizaron 46,9 millones de viajes durante el segundo trimestre de 2026, lo que representa un incremento del 1,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Paralelamente, el gasto total asociado a estos desplazamientos se elevó un 3,5% interanual, hasta alcanzar los 15.729,5 millones de euros.

En cuanto a los destinos, los viajes con itinerario nacional aumentaron un 1% (41,6 millones), mientras que las salidas al extranjero experimentaron un crecimiento del 2% (5,29 millones).

El gasto medio diario se situó en los 97 euros (un 5,4% más), con notables diferencias entre los desplazamientos internos (82 euros diarios) y los viajes al exterior (159 euros).

LOS VIAJES DE NEGOCIOS CRECEN UN 11%

Por motivo del viaje, los desplazamientos por ocio, recreo y vacaciones descendieron un 1,1% interanual (24,9 millones de viajes, el 53,2% del total).

En contraste, los viajes de negocios y otros motivos profesionales repuntaron un 11,1% (hasta los 4,5 millones), mientras que las visitas a familiares o amigos subieron un 1,8% (14,6 millones).

En el plano del alojamiento, el INE destaca un descenso del 2,7% en las estancias en viviendas de familiares o amigos en los viajes internos, así como una caída del 2,0% en la pernoctación hotelera para las salidas al extranjero.

La duración media global de los viajes descendió un 2,9%, situándose en 3,5 pernoctaciones.

ANDALUCÍA, CATALUÑA Y COMUNITAT VALENCIANA, A LA CABEZA

Andalucía se mantuvo como el principal destino de los residentes en el segundo trimestre, concentrando el 16,8% del total de los viajes (7,88 millones), seguida de Cataluña (13,6% y 6,38 millones) y la Comunitat Valenciana (11,0% y 5,15 millones).

Atendiendo al origen de los viajeros, los residentes de la Comunidad de Madrid encabezaron las salidas al generar el 17,8% del total de los viajes, por delante de Cataluña (17,4%) y Andalucía (15,0%).

Si se analiza la propensión a viajar en relación con la población (viajes por cada 1.000 habitantes), los residentes más viajeros fueron los del País Vasco (1.223 viajes), Aragón (1.188) y la Comunidad de Madrid (1.136).

BALEARES Y MADRID REGISTRAN EL MAYOR GASTO DIARIO

El gasto en los viajes con destino nacional aumentó un 5,5% hasta los 10.547,2 millones de euros, con la partida de alojamiento como principal desembolso (27,3% del total y un alza del 6,5%).

Por el contrario, en las salidas al exterior el gasto cayó un 0,5% (5.182,2 millones), siendo el transporte la partida con mayor peso (30,5% del total).

Por comunidades de destino, los gastos medios diarios más elevados se registraron en las Islas Baleares(117 euros), la Comunidad de Madrid (116 euros) y Canarias (115 euros).

Por el contrario, los importes diarios más bajos se contabilizaron en Castilla-La Mancha (62 euros), Extremadura (63 euros) y Castilla y León (63 euros).

ABRIL CONCENTRA LA MAYOR ACTIVIDAD Y LAS EXCURSIONES CAEN UN 7,3%

Por meses, abril registró la mayor intensidad del trimestre al contabilizar 16,1 millones de viajes y la duración media más prolongada, con 3,9 pernoctaciones por desplazamiento.

Finalmente, los datos del INE reflejan que la población de 15 o más años realizó 41,4 millones de excursiones (salidas sin pernoctación) entre abril y junio, lo que supone un descenso del 7,3% en comparación con el mismo periodo de 2025. El 96,7% de estas excursiones se realizaron por motivos personales.