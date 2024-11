Por Andalucía acusa a Moreno de pasar de "adalid" de la atención temprana a pretender su "privatización"

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del grupo Por Andalucía Esperanza Gómez ha acusado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de pasar de haberse erigido como "adalid de la atención temprana" cuando ejercía como líder de la oposición en la comunidad autónoma a pretender la "privatización" de este servicio.

La diputada por Sevilla de Por Andalucía se ha pronunciado sobre esta cuestión en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha reivindicado que la atención temprana es "una asistencia necesaria para los niños" de entre cero y seis años de edad "con algún trastorno del desarrollo", y ha subrayado que "se calcula que en Andalucía hay en torno a 40.000 menores que necesitarían este servicio" que, no obstante, por parte de la Junta se está prestando a "no más allá de 32.000 o 33.000" niños, según ha avisado.

Esperanza Gómez ha relatado que "hay una licitación en curso para la prestación del servicio" de atención temprana en Andalucía "a partir de junio del año que viene, que podría durar hasta cinco años", pero las condiciones planteadas por la Junta son "absolutamente leoninas, hasta el punto de que se ha llegado a paralizar la licitación por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ante la solicitud de los centros que lo prestan".

La representante de Por Andalucía ha indicado que por parte de la administración autonómica "no se está dando el dinero suficiente para cubrir el servicio" que ahora "están sufragando de su bolsillo las asociaciones de padres y madres de niños con Asperger, con autismo, con trastornos de lenguaje, con síndrome de Down, porque la Junta no paga ni siquiera los costes mínimos necesarios".

A esto se suma, según ha abundado, el "escándalo mayúsculo" que se produce con la licitación en curso, mediante "un sistema por lotes que impide que cada centro asuma una capacidad de horas que está acostumbrado a dar".

De esta manera, Esperanza Gómez ha explicado como ejemplo que "antes" se permitía a un centro de autismo que imparta "5.000 sesiones al año, concursar por esas 5.000 sesiones, porque tiene personal y espacio suficiente solo para eso", pero con la nueva licitación "se están haciendo lotes" con los que se puede "exigir licitar 10.000 o 15.000 horas, de manera que va a haber centros que se queden fuera porque no tienen capacidad ni de personal, ni espacio ni recursos suficientes" para llevar a cabo esa cantidad de horas, o que tengan que "despedir a gente" porque esas horas sean muy inferiores a la capacidad con la que cuenta.

La representante de Por Andalucía ha sostenido que, "por primera vez, la Junta de Andalucía ya se ha quitado la careta del todo y lo que quiere es la privatización" de la atención temprana, "no para que la impartan las asociaciones sin ánimo de lucro, sino empresas privadas", y para ello "está sacando un concurso en el que la mayoría de las asociaciones, algunas de ellas con 30 años de experiencia en este servicio, no van a poder ni siquiera concursar, porque no van a poder competir por unos lotes que se han hecho de manera arbitraria y que no tienen en cuenta cuál es la capacidad ni la experiencia de las asociaciones que lo vienen haciendo", ha denunciado.

Esperanza Gómez ha explicado que por parte de Por Andalucía se han mantenido reuniones "con muchas de las asociaciones que dan atención temprana", y van a "seguir sobre el tema, porque nos parece un escándalo que lo que va detrás" de este proceder "es que grandes empresas son las que impartan este servicio".

La diputada de Por Andalucía ha llamado la atención sobre el comportamiento del presidente de la Junta, Juanma Moreno, al respecto, teniendo en cuenta que, "cuando estaba en la oposición", se erigía como "el adalid de la atención temprana", y que empezó la legislatura "diciendo que su primera ley tenía que ser la de atención temprana", que el grupo de Por Andalucía apoyó "a pesar de que sabíamos que requería un desarrollo serio por parte del Gobierno de la Junta", según ha abundado.

Esperanza Gómez ha considerado que Moreno "está demostrando que su compromiso está con la externalización y con la contratación privada de servicios, y no con los niños y niñas que más lo necesitan", y ha concluido aseverando que "el futuro, la autonomía y la calidad de vida de todos estos niños va a depender básicamente, en gran medida, de la atención temprana que puedan tener, que puedan disfrutar en los seis primeros años de vida".

MOVILIZACIONES POR LA VIVIENDA Y LA SANIDAD

Por otro lado, la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inma Nieto, también presente en esta rueda de prensa, ha querido "felicitar a toda la ciudadanía que se movilizó el pasado fin de semana ante el problema que supone la garantía efectiva del ejercicio del derecho a la vivienda en Andalucía, y que está especialmente agravado en algunas de las ciudades en las que la población decidió salir a la calle", como Cádiz, Málaga o Sevilla, según ha agregado.

Inma Nieto ha remarcado que el problema del "encarecimiento de la vivienda" se "extiende" y "está situándose entre las mayores preocupaciones de la población", y no es sólo algo que "afecte a la gente joven", sino también a personas a quienes les sale "un empleo en una ciudad donde los precios están disparados", y afecta también a la "convivencia vecinal".

De igual modo, la representante de Por Andalucía ha aprovechado para "animar a la participación" de la ciudadanía este próximo fin de semana en "las movilizaciones que va a haber en defensa de la sanidad pública", en este caso convocadas por las 'mareas', "también en toda Andalucía", que es "otro problema que preocupa y mucho a la ciudadanía, otra realidad que no se compadece con lo que cuenta el Gobierno de (Juanma) Moreno y que, efectivamente, tiene a la gente preocupada, enfadada y movilizada pidiendo una rectificación que no llega", según ha manifestado.

Desde Por Andalucía "animamos a que se mantengan todas esas movilizaciones y que crezcan, a ver si así a Moreno Bonilla le llega a San Telmo un poco de la realidad cotidiana que palpa la gente a pie de calle, y que no tiene nada que ver con sus mensajes, con sus publirreportajes y con las milongas que nos cuentan" desde el Gobierno andaluz, ha concluido Inma Nieto.