Por Andalucía advierte contra la "implantación masiva de fotovoltaicas" que trae "paro y ruina"

LOPERA (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía y miembro de IU, Inma Nieto, ha advertido este jueves contra la "implantación masiva" de macroplantas fotovoltaicas que genera "paro y ruina" en los territorios donde se ubican.

Así lo ha indicado Inma Nieto en una atención a medios tras reunirse en Lopera (Jaén) con personas a quienes les quieren expropiar sus campos de olivos para instalar macroplantas fotovoltaicas en dicho municipio, según han explicado desde Por Andalucía, grupo parlamentario que, "desde que comenzó esta estrategia de implantación masiva de las fotovoltaicas", viene "alertando del problema que podía suponer elegir" para dichos proyectos "unos suelos que ya fuesen productivos, que estuviesen en zonas que dependían del empleo que generaban", ha dicho su portavoz.

En esa línea, Inma Nieto ha defendido que los suelos en los que se instalen dichos proyectos deben ser aquellos en los que su presencia se pueda "conciliar con la riqueza que ya genera Andalucía en otros sectores", y que esas plantas no deben tener "un impacto paisajístico que pudiera frustrar proyectos turísticos del interior", ni tampoco afectar al "sector primario", a la "agricultura tradicional" y la "ganadería extensiva" andaluza.

"Andalucía es muy grande, hay muchos suelos públicos y muchos suelos baldíos donde se puede hacer la planificación del desarrollo de la eólica y de la fotovoltaica sin pasarle por encima a pequeños propietarios, que al final son familias como las de aquí de Lopera, que no sólo ven en riesgo el futuro, el porvenir de sus hijos, sino que al final lo que ven es la ruina que se anticipa para los pueblos que van a perder su medio de vida, los jornales de muchísimas otras familias que, sin ser propietarias, trabajan estas tierras", ha manifestado Inma Nieto.

La portavoz de Por Andalucía ha subrayado que desde su grupo ya han "denunciado" con anterioridad que "estas multinacionales a las que se les ha puesto alfombra roja están cometiendo un fraude a ojos de todos", con proyectos diseñados "para eludir controles", porque sus promotores "saben que lo que quieren hacer no se puede hacer, y si pusieran la verdad de lo que quieren hacer en los papeles nadie les daría la autorización", ha abundado.

LA JUNTA "NO PUEDE ALEGAR DESCONOCIMIENTO"

Inma Nieto ha añadido que "la Junta de Andalucía no puede alegar desconocimiento", porque "se sabe a lo que vienen" dichas multinacionales, que es "a sacar dinero a espuertas de unas tierras con las que no están vinculados ni sentimental ni económicamente, y a cambiarnos, de una forma dramática, no ya sólo el paisaje, sino la forma de vida de miles de familias de Andalucía, y sin alternativa", según ha remarcado.

"Este despliegue salvaje lo que trae es paro y ruina", ha aseverado la portavoz de Por Andalucía, que en esa línea ha avisado de que desde su grupo van a "seguir insistiendo" al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que "no puede alegar desconocimiento" y "tiene que tomar cartas en el asunto", de forma que desde el Gobierno andaluz "no se pueden seguir autorizando estos despliegues masivos, porque lo que traen" a zonas de las que luego se advierte que tienen problemas de despoblación, es "la puerta de salida para la poca gente joven que pueda quedar".

Inma Nieto se ha comprometido a "pelear hasta el final" y a "tratar de que la voz" y las demandas de "familias que se ven afectadas por estas expropiaciones injustas, se oiga en el Parlamento, sobre todo para que se tomen medidas", ha apuntado la portavoz de Por Andalucía antes de anunciar también que su grupo va a pedir a la Oficina Andaluza Antifraude "que mire al milímetro los papeles que la Junta no está mirando bien, porque esto nos parece demasiado grosero, y estamos hablando del futuro de muchas casas de familia como para tomarlo tan a la ligera por una multinacional que tiene otros muchos sitios donde ganar dinero a espuertas", ha agregado.

En esa línea, Inma Nieto ha sostenido que ante esta cuestión "hay que ponerse serio y poner pie en pared", porque "se le está contando a la gente una mentira muy grande", y "el desarrollo de la fotovoltaica se puede hacer sin condenar zonas enteras de Andalucía a no tener futuro", y "se puede planificar con talento sin arruinar a ningún sector del que luego vive una parte muy importante de Andalucía", ha zanjado.