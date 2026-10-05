Andalucía Aerospace incorpora cuatro startups del sector espacio y supera los 110 asociados

Representantes de las nuevas startups junto al director gerente de Andalucía Aerospace, Juan Román, durante el acto de la firma de adhesión al clúster - ANDALUCIA AEROSPACE

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este domingo ha comenzado la Semana Mundial del Espacio, una iniciativa global conmemorada internacionalmente entre los días 4 y 10 de octubre para divulgar las aportaciones de la ciencia y la tecnología espaciales y promover el interés por la exploración y las aplicaciones del espacio. En este marco Andalucía Aerospace, el clúster aeroespacial y de defensa de Andalucía, ha organizado su comisión de espacio en la sede de ESA BIC Andalucía, centro de incubación de empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA) situado en Sevilla, que tiene como objetivo impulsar startups y empresas innovadoras relacionadas con el sector espacial.

Precisamente durante esta comisión de espacio se ha formalizado la adhesión al clúster de cuatro startups especializadas en tecnologías y servicios relacionados con el espacio, y que actualmente están siendo incubadas en el ESA BIC Andalucia: Albor Space, Hisperion, OLMA Space e YNSAT. Del mismo modo, se ha superado los 110 asociados, tal y como ha señalado la entidad en una nota de prensa.

La incubadora cuenta actualmente con seis startups dentro de su programa de incubación, seleccionadas en la primera convocatoria, y cuya segunda convocatoria está abierta hasta el próximo 30 de octubre. ESA BIC Andalucía, el único centro de incubación de empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA) en la comunidad, está gestionado por CATEC, Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, e impulsado por la Agencia Espacial Española (AEE), la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla.

Con estas incorporaciones, el clúster supera las 110 empresas asociadas y suma capacidades complementarias en ámbitos como la ingeniería y tratamientos de superficies para aplicaciones espaciales y el control térmico; la simulación de sistemas de guiado, navegación y control de satélites; las comunicaciones satelitales y las redes 5G no terrestres, así como la inteligencia geoespacial basada en datos de observación de la Tierra.

Así, OLMA Space está especializada en ingeniería y tratamientos de superficies para aplicaciones espaciales, con especial atención al control térmico. La compañía desarrolla y cualifica superficies funcionales mediante tecnologías como el texturizado láser de femtosegundo y el anodizado negro inorgánico, adaptando sus propiedades termo-ópticas a las necesidades de cada aplicación. Completa estas capacidades con servicios de ingeniería térmica y mecánica para el diseño y desarrollo de hardware espacial.

Por su parte, Hisperion Aerospace, con sede en Sevilla, desarrolla Orbita, una plataforma de software basada en modelos para el diseño y validación de sistemas de guiado, navegación y control, conocidos como GNC, para satélites. Su solución integra en un único entorno la lógica de control, los algoritmos personalizados y la validación en bucle cerrado de la dinámica, los sensores, los actuadores y el contexto completo de la misión.

Albor Space, spin-off de la Universidad de Málaga, está especializada en comunicaciones satelitales y redes 5G no terrestres. La empresa desarrolla soluciones basadas en radio definida por software para emular canales satelitales y terminales de usuario, así como para probar comunicaciones 5G NTN en entornos controlados y reproducibles.

Por su parte, YNSAT es una empresa de inteligencia geoespacial dirigida a los sectores minero y medioambiental. Su suite SaaS integra observación de la Tierra mediante datos radar SAR/InSAR y ópticos, inteligencia artificial, instrumentos propios de las empresas y otras fuentes de información.

Sus plataformas permiten además integrar datos procedentes de fuentes públicas, privadas y de drones en una interfaz en la nube con generación automatizada de informes.

"La incorporación de OLMA Space, Hisperion, Albor Space e YNSAT refleja el dinamismo que está adquiriendo el ecosistema espacial andaluz y, especialmente, su capacidad para generar proyectos empresariales innovadores y altamente especializados. Desde el clúster queremos acompañar a estas compañías en su crecimiento, facilitar su conexión con empresas tractoras, centros tecnológicos, universidades y administraciones, y contribuir a que Andalucía siga ganando posicionamiento en una industria global con un gran potencial económico y tecnológico", ha expresado el director gerente de Andalucía Aerospace, Juan Román.

La Comisión de Espacio de Andalucía Aerospace funciona como un espacio de encuentro para las empresas y entidades asociadas vinculadas a esta industria, en el que se comparten capacidades, iniciativas y oportunidades de colaboración en un sector que crece cada año en volumen de negocio y empleo.

Según el último informe del sector aeroespacial andaluz correspondiente a 2025, elaborado también por Andalucía Aerospace con el apoyo de la Consejería de consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, el mercado espacial representa un 7% de la facturación total.

Un dato que refleja que las empresas espaciales radicadas en Andalucía "no sólo prestan servicios al sector espacial, sino que está generando capacidades propias de emprendimiento e innovación".