Por Andalucía afea incumplimientos a Moreno y su política de "publirreportaje" que "ya cansa y no cuela"

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha afeado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), incumplimientos en relación a acuerdos alcanzados en distintas materias durante su etapa de gobierno, así como una política de "publirreportaje" que "ya cansa y no cuela".

Así se lo ha trasladado la también miembro de Izquierda Unida (IU) al presidente de la Junta durante su intervención en el debate sobre el estado de la Comunidad que se celebra entre este miércoles y este jueves en el Pleno del Parlamento, y donde Inma Nieto ha avisado a Juanma Moreno de que "la Andalucía real no está en ese publirreportaje" que, a su juicio, protagoniza el también líder del PP-A, sino que "está a pie de calle reclamando una igualdad que usted proclama, pero que no practica".

En esa línea, la portavoz de Por Andalucía ha advertido al presidente 'popular' de que, durante el año y medio que aproximadamente queda de legislatura antes de que los andaluces vuelvan a ser llamados a las urnas, si Moreno "no rectifica, el número de personas que están airadas y preocupadas, crecerá, porque la Andalucía real no está en ese publirreportaje" del presidente del PP-A, sino que "está a pie de calle reclamando una igualdad que usted proclama, pero que no practica", ha aseverado.

Inma Nieto ha reprochado a Moreno "ese publirreportaje en bucle" como "un empacho que ya cansa y que no cuela", y ha incidido en señalar que "la Andalucía real necesita" que el presidente de la Junta "se ponga al frente de los problemas, que no eluda su responsabilidad, que los afronte, que coja los recursos que tiene y los movilice, que planifique con talento qué va a hacer en Andalucía en los próximos años".

"Y que no se excuse más en que otro lo hizo, según usted, mejor o peor o medio regular", ha abundado Inma Nieto, que ha espetado a Moreno que, con seis años ya acumulados como presidente autonómico, "ya se puede comparar consigo mismo", y "su incomparecencia al frente de la Junta de Andalucía tiene consecuencias que no salen en su publirreportaje, pero que preocupan a la mayoría de la población y a mucha gente que le votó".

