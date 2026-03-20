Por Andalucía afea a Moreno que repita "anuncios electorales de 2018" sobre infraestructuras sanitarias: Ya "no cuela"

Archivo - La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, interviene en el Pleno del Parlamento. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto (IU), ha reprochado este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que ahora que "ya está aquí la campaña" de los comicios autonómicos previstos para esta primavera, repita los "mismos anuncios electorales" de las citas con las urnas de 2018 y 2022 sobre infraestructuras sanitarias, y ha avisado de que eso ya "no cuela".

Así lo ha manifestado la portavoz de Por Andalucía en un audio remitido a los medios de comunicación en el que ha llamado la atención acerca de que "vuelven los anuncios electorales" del presidente del PP-A una vez que "ya está aquí la campaña" de las elecciones andaluzas de 2026.

De este modo, Inma Nieto ha criticado que el presidente de la Junta y del PP-A, tras cuatro años de gobierno con mayoría absoluta, y más de siete desde que fue investido por primera vez, traslada que "ahora ya sí que sí va a hacer el hospital de Huelva, el de Málaga, también el de Cádiz".

La también representante de IU ha subrayado que son "los mismos anuncios que hizo en la campaña del 2022 y los que hizo en la campaña del 2018" de elecciones andaluzas, y ha apostillado que "no cuela" ese tipo de anuncios.

Así, Inma Nieto ha aseverado que "la ciudadanía sabe" que Moreno "ha destrozado la sanidad pública, y que, con anuncios de que ahora sí van a correr los expedientes, no va a tapar la insoportable cifra de andaluces que están en lista de espera, y la cantidad de dinero público que se ha ido a los negocios privados de la sanidad", según ha zanjado.