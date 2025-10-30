Por Andalucía alerta a la ministra de Sanidad del "aumento de la privatización y las listas de espera" en la comunidad

La diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez en la reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez se ha reunido este jueves con la ministra de Sanidad, Mónica García, para abordar la "lamentable" situación de la sanidad andaluza. Durante el encuentro, Gómez ha alertado sobre "el aumento de la privatización del sistema público y el incremento de las listas de espera".

La reunión se ha celebrado el mismo día en que la ministra ha visitado Sevilla para mantener un encuentro con la Asociación Amama, con la que ha analizado los fallos detectados en los cribados de cáncer de mama, según ha detallado el partido en una nota.

Durante el encuentro, Gómez ha abordado el "desvío de fondos públicos hacia la sanidad privada", un proceso que, según ha señalado, "no ha dejado de crecer desde la llegada de Juanma Moreno al Gobierno andaluz". Asimismo, ha informado a la ministra sobre "las investigaciones judiciales abiertas por el fraccionamiento de contratos y el uso prolongado de la normativa de emergencia creada para hacer frente a la COVID-19 hasta el 2024".

La diputada también se ha referido a la "anomalía" que supone que los tres últimos gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) estén investigados en un procedimiento judicial. En este contexto, ha trasladado la "preocupante situación" de los profesionales sanitarios, marcada por la "precariedad" laboral y por unas listas de espera para pruebas diagnósticas y quirúrgicas que, según ha advertido, "no paran de crecer" en Andalucía.

Asimismo, Gómez ha subrayado "la necesidad de frenar y revertir los procesos de externalización que ponen en riesgo el carácter universal y gratuito del sistema sanitario público".

Por su parte, la ministra de Sanidad ha expresado su disposición a colaborar con las comunidades autónomas para "garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad asistencial", y ha coincidido con Gómez en que la sanidad pública "debe seguir siendo un pilar irrenunciable del Estado del bienestar".