Sevilla bate un nuevo récord en dependencia con casi 65.000 personas beneficiarias y más de 99.000 prestaciones

El delegado del Gobierno andaluz, Ricardo Sánchez, con la delegada territorial de Inclusión Social, María Luisa Cava. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Sevilla, María Luisa Cava, ha destacado que la provincia ha alcanzado, a finales de noviembre, un nuevo récord en el sistema de la dependencia, con 64.617 personas beneficiarias y 99.126 prestaciones activas.

En una nota de prensa, ha puesto de relieve que desde el Gobierno andaluz "seguimos trabajando día a día por mejorar el sistema, a pesar de la infrafinanciación con la que el Gobierno de España castiga a Andalucía" y ha vuelto a reclamar al presidente del Ejecutivo y a la ministra de Hacienda, Pedro Sánchez y María Jesús Montero, que "firmen con Andalucía el mismo acuerdo de financiación de la dependencia que han pactado con el País Vasco, para que no haya dependientes de primera y de segunda".

"Andalucía cuenta actualmente con más beneficiarios, más prestaciones, más plazas, menos tiempos de espera y más inversión que nunca, con un esfuerzo sin precedentes por parte del Gobierno andaluz para transformar un sistema que se encontraba sumido en el caos por la desastrosa gestión de los socialistas al frente de la Junta", ha resaltado la delegada.

María Luisa Cava ha reconocido que "queda mucho trabajo por hacer, pero el esfuerzo está dando resultados, tal y como demuestran los datos que desmontan el relato de fango del Gobierno de España". En este sentido, ha recordado que Andalucía ha registrado un nuevo récord en el sistema de la dependencia a cierre del mes de noviembre, según los datos publicados por el Imserso, con más de 332.000 personas atendidas y más de medio millón prestaciones.

Estas cifras suponen un incremento del 56,8% en el número de beneficiarios y del 83,3% en prestaciones respecto al año 2018, con los socialistas al frente de la Junta.

Además de batir récord en el número de prestaciones y beneficiarios, la comunidad autónoma "ha cerrado noviembre con 512 días de espera para acceder al sistema de la dependencia", una cifra que "sigue siendo elevada y seguiremos trabajando para reducirla, pero no podemos olvidar que veníamos de 1.275 días de espera en la etapa socialista, que son tres años y medio de espera", ha explicado.

Sobre los días de espera, ha añadido que Andalucía ha reducido en 106 días la media de días de espera para acceder al sistema de la dependencia en el periodo comprendido entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, mientras que la media nacional ha experimentado una subida de 16 días en este mismo periodo, por lo que, "los datos nos demuestran que el esfuerzo del Gobierno de Juanma Moreno por agilizar el sistema está dando resultados".

FINANCIACIÓN

La delegada territorial también ha recordado que Presupuesto andaluz de 2026 destina 2.610 millones de euros a la dependencia, la mayor cifra de la historia, lo que supone que la Junta financia el 71% del sistema, frente al 29% que aporta el Gobierno de España, pese a que la ley obliga a una financiación al 50%.

María Luisa Cava ha remarcado que, a pesar de este agravio, "hemos incrementado la financiación para plazas residenciales y centros de día para personas mayores en un 26% y en un 32% de media en personas con discapacidad, frente a las subidas del 0,30% y el 1,17%, respectivamente, aplicados por el PSOE".

Además, Cava ha afirmado que la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) "acumula un 28% de subida desde que gobierna Juanma Moreno, mientras que el Partido Socialista nunca subió el precio/hora del SAD, desde que entró en vigor la Ley de Dependencia en el año 2007 hasta su salida del Gobierno andaluz en 2018".