Andalucía baja otros trece días el tiempo de espera para recibir la Dependencia, que se sitúa en 464 en marzo

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SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha bajado el tiempo de espera para obtener la ayuda por dependencia en trece días más. Así, en marzo ese tiempo se ha situado en 464 días frente a los 477 del mes anterior. En febrero también bajaron los días de espera en un total de once hasta situarse en 477 frente a los 488 del mes anterior. Estos datos confirman que es el tiempo de espera más bajo de los últimos quince años. En cuanto a beneficiarios, en marzo son 347.017 los andaluces que tienen esta ayuda frente a los 338.796 de febrero, lo que supone 8.221 mas; en el caso de las prestaciones, son 541.570 las gestionadas por la Junta de Andalucía frente a las 524.311 de febrero (17.259 más).

Son los datos publicados por el Imserso este viernes en los que figura también los de la lista de espera. Son 32.247 los andaluces que, pasados los seis meses desde que solicitaron la dependencia y, por tanto, pasado el plazo que marca la Ley, están esperando recibir la ayuda. En febrero, esa lista era de 38.802 andaluces, según los datos oficiales del Gobierno.

En el caso de España, un total de 271.556 personas se encontraban en la lista de espera de la dependencia a 31 de marzo de 2026, un 2,5% menos que hace un año (7.019 personas menos), según el cálculo realizado por Europa Press a partir de los datos publicados este viernes por el Ministerio de Derechos Sociales, y contabilizando tanto las personas que llevan menos de 6 meses como las que llevan más de 6 meses esperando.

En concreto, según los datos consultados, 118.716 personas eran solicitantes pendientes de la resolución de grado; 113.675 tenían reconocido el grado pero estaban pendientes de la resolución del Programa Individual de Atención (PIA) y 39.165 tenían la resolución del PIA pero aún era efectiva la prestación. Además, del total de personas en lista de espera, 152.249 personas llevan esperando más de 6 meses, que es el plazo máximo que establece la ley para que la Administración resuelva los procedimientos relacionados con el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones.

El Ministerio de Derechos Sociales ha puesto en valor que las personas que llevan esperando más de seis meses se han reducido un 16,6% respecto a marzo de 2025 (30.283 personas menos) y a la mitad desde 2020. Además, el informe muestra que el tiempo medio de gestión, desde la solicitud hasta la resolución de la prestación, se sitúa en 329 días, 9 días menos que hace un año.