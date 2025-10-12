Andalucía cierra el fin de semana con cuatro fallecidos por accidente de tráfico en carreteras interurbanas

Archivo - Vehículos circulan en la salida de Sevilla hacia la costa en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha cerrado este segundo fin de semana del mes de octubre con un total de cuatro decesos por accidentes de tráfico contabilizados en el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultado por Europa Press; en concreto, en el periodo comprendido entre las 15,00 horas del pasado viernes, 10 de octubre, y las 20,00 horas de este domingo, día 12.

Así, durante dicho periodo de tiempo se han registrado un total de cuatro accidentes en las carreteras andaluzas, dos en la jornada del viernes, uno en la del sábado y otro este domingo, que han arrojado un saldo de cuatro fallecidos, tres heridos graves y otros tantos leves.

El primero de dichos siniestros ocurrió sobre las 15,20 horas del pasado viernes día 10 en la carretera A-451, a la altura del término municipal de Osuna (Sevilla), donde una furgoneta colisionó en marcha de forma "frontolateral" contra una motocicleta.

El segundo siniestro mortal tuvo lugar sobre las 15,50 horas también del viernes en Vícar (Almería), donde un turismo colisionó con una furgoneta de forma "frontolateral", en el kilómetro 1 de la carretera AL-3304, con el resultado de una persona fallecida, dos heridas de gravedad y otras dos de carácter leve.

El tercero de los accidentes mortales contabilizado por la DGT ocurrió en Vélez-Málaga (Málaga) sobre las 2,30 horas de la madrugada de este pasado sábado, cuando un turismo impactó con una bicicleta "con choque por alcance", en el kilómetro 266,5 de la carretera N-340A. En este siniestro falleció un ciclista de 35 años y otro varón de 20 resultó herido, según informó el sistema de Emergencias 112.

Finalmente, el cuarto accidente mortal de tráfico ha ocurrido en Badolatosa (Sevilla) sobre las 4,30 horas de la madrugada de este domingo, después de que un turismo sin remolque protagonizase una "salida de calzada con vuelco por derecha", en el kilómetro 3,1 de la carretera A-8325, y se ha saldado con una persona fallecida.

El número de personas fallecidas en accidentes de tráfico en carreteras andaluzas este fin de semana ha duplicado así el del anterior, que se cerró con un balance de dos decesos en siniestros en las carreteras interurbanas de la región en el periodo comprendido entre las 15,00 horas del viernes, 3 de octubre, y las 20,00 horas del domingo día 5.