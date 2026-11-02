Andalucía cierra el puente de Todos los Santos sin víctimas mortales en las carreteras interurbanas

Archivo - Vehículos circulan en la salida de Sevilla hacia la costa. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha cerrado la operación especial de tráfico con motivo de la festividad de Todos los Santos sin víctimas mortales en las carreteras urbanas. Desde las 15,00 horas del pasado 30 de octubre hasta las 20,00 horas de este lunes 2 de noviembre de 2026, "no se tiene conocimiento en este centro de gestión de tráfico de ningún accidente mortal ocurrido en las carreteras andaluzas", ha informado la DGT en su parte oficial remitido a los medios.

La Dirección General de Tráfico (DGT) activó este viernes a las 15,00 horas el dispositivo especial de vigilancia y regulación para la operación especial denominada Todos los Santos 2026, con el que dar cobertura a los más de un millón de desplazamientos (1.068.000) que se prevían en Andalucía hasta este lunes 2 de noviembre a las 24,00 horas.

En esta operación especial, la DGT pronosticó que los 1.068.000 desplazamientos de largo recorrido por carretera se concentrarían en la A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A- 7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.