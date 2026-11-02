Más de 50.500 clientes, sin suministro eléctrico en La Palma tras el cero energético

Una torre de tensión eléctrica, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

SANTA CRUZ DE LA PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 50.508 abonados se encuentran sin suministro eléctrico en La Palma tras el cero energético iniciado a las 06.38 horas. informan fuentes de Endesa a Europa Press, que señalan también que ya se han iniciado los trabajos para iniciar la reposición del sistema.

La compañía aún no precisa el origen del incidente pero precisa que La Palma se ve ve afectada por tormentas eléctricas derivadas de un fuerte episodio de lluvias que ha obligado al Gobierno de Canarias a declarar la alerta máxima y activar el plan de emergencias (Plateca).

Además, la línea Guinchos-Valle de 66 kilowatios, única línea de transporte en la isla y que corresponde a Red Eléctrica, continúa indisponible por un incidente que se produjo esta madrugada con anterioridad al cero.

Desde REE, operadora del sistema, señalan que ya se ha iniciado el proceso de reposición en la isla para restablecer el servicio "en el menor tiempo posible" y se está a la espera de que se conecte de nuevo la central de Los Guinchos al sistema.