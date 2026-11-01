'La Séptima' arranca el jueves 5 de noviembre ¿Cómo será su parrilla?

Archivo - El nuevo canal de TDT confirma el inicio de sus emisiones el 5 de noviembre bajo el nombre de 'La Séptima' - LA SÉPTIMA - Archivo

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

'La Séptima', el nuevo canal de televisión generalista, comenzará sus emisiones el próximo jueves 5 de noviembre a las 12.00 horas y llegará en abierto a toda España a través de la televisión digital terrestre (TDT).

El 5 de noviembre, a partir de las 8.00 horas, la ciudadanía deberá sintonizar de nuevo los canales de televisión para disfrutar de emisiones en ultra alta definición (UHD), así como del nuevo canal y de todos los canales en su nueva posición.

Según ha indicado 'La Séptima', el canal emitirá desde su sede en San Sebastián de los Reyes (Madrid) y contará con una programación de producción propia que se desarrollará en directo de lunes a domingo, con la excepción del espacio cinematográfico de la noche del sábado. La actualidad será el eje de una oferta que combinará análisis y entretenimiento.

De lunes a viernes, la parrilla estará integrada por cinco programas: 'El Pulso', con Verónica Sanz, por la mañana; 'En Línea', con Sarah Santaolalla, en la sobremesa; 'Sobre la Mesa', con Rocío Delgado, y 'La Diana', con Noor Ben Yessef, en dos franjas de tarde; y 'La Última Hora', con Javier Ruiz, en 'prime time', horario de máxima audiencia.

Los fines de semana, Luján Argüelles estará al frente de 'Fin de Semana' en la franja matinal, mientras que Héctor de Miguel conducirá 'La Comedia Nacional' en la sobremesa. Por la tarde, Alba Carrillo y Marta Márquez presentarán 'Fuera de Control'.

La noche del sábado estará reservada a 'La Séptima Pantalla', un espacio que combinará cine y conversación y que comenzará a las 21.00 horas. El programa ofrecerá una presentación del tema de fondo de la película elegida antes de su emisión íntegra y sin cortes publicitarios.

Tras la proyección, una tertulia con expertos invitados abordará la cuestión planteada por la película. El espacio estará conducido cada semana por uno de los rostros de la cadena y será el único de la parrilla que se grabará con antelación. Con un presupuesto inicial de 30 millones de euros anuales, aspira a una cuota de pantalla de entre el 2,5% y el 3%.

La cadena, dirigida por Javier Ruiz, contempla la distribución de sus contenidos en redes sociales como TikTok, Instagram y X, así como en plataformas digitales, para su consumo en distintos momentos y dispositivos. Según los datos facilitados por la cadena, antes de su estreno reúne más de 160.000 seguidores en Instagram.

Durante las semanas previas al lanzamiento, el canal ha presentado el proyecto y a sus profesionales en distintas ciudades. Tras su paso por el FesTVal de Vitoria, ha realizado paradas en Málaga y Avilés y ha celebrado un encuentro de sus presentadores con el público en el Ateneo de Madrid.