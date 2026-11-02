Un ataque informático altera los congeladores en supermercados de Bélgica, Suecia y Luxemburgo

Archivo - Imagen de un supermercado Delhaize en Bruselas (Bélgica)- ERIC LALMAND / Belga Press / Europa Press

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Un nuevo ataque informático ha provocado esta pasada noche subidas acusadas de la temperatura en congeladores y supermercados de al menos tres grandes cadenas en Bélgica y Luxemburgo, así como en un número todavía indeterminado de tiendas en Suecia.

Delhaize, Carrefour Bélgica y Spar han confirmado incidentes informáticos en al menos 60 supermercados, según sus respectivos portavoces.

La cadena de establecimientos Delhaize ha quedado particularmente afectada al constatar que al menos 40 de sus tiendas han recibido el impacto de estos ataques, ha informado un portavoz en un comunicado recogido por los medios belgas.

El denominador común de estos ataques es que los refrigeradores, pero sobre todo los congeladores, experimentaron un aumento repentino de temperatura hasta aproximadamente 15ºC, lo que echó a perder algunos alimentos.

Esta situación recuerda al ciberataque a gran escala que afectó a los sistemas de refrigeración de los supermercados en Francia a mediados de octubre , aunque aún no se ha establecido ningún vínculo con los incidentes ocurridos esta mañana en Bélgica. En aquella ocasión, alrededor de 150 tiendas se vieron afectadas.

En Suecia, los ataques han afectado a las cadenas ICA y Coop, donde varios congeladores han quedado fuera de servicio tras alcanzar súbitamente temperaturas de hasta 50 grados, informaron portavoces de ambas compañías al diario 'Aftonbladet'.

Las cadenas aún intentan determinar el alcance del problema informático. En ICA, el portavoz indica que actualmente se trata de un "número limitado de tiendas", mientras que Coop informa de que seis tiendas están afectadas.