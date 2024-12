Por Andalucía critica que el PP-A no apoye la quita de deuda o el fondo de compensación: "Actúan como pollo sin cabeza"

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto (IU), ha criticado este jueves que el PP no haya apoyado sus propuestas de resolución en el Debate sobre el estado de la Comunidad sobre la quita de deuda o el refuerzo del Fondo de Compensación Interterritorial y ha lamentado que el Gobierno de Juanma Moreno actúe "como pollo sin cabeza" para defender "el interés del PP y no es el interés general de Andalucía".

En declaraciones a los periodistas al término del Debate, Nieto ha asegurado que el resultado de la votación de las propuestas de resolución "ha puesto en evidencia que se confirma todo lo que trasladamos" a Moreno sobre que preside un gobierno "del que nadie se puede fiar" porque "ha votado en contra de cumplir los acuerdos que tiene firmados con los sindicatos para mejorar la situación de la atención primaria" o de "resoluciones literales" que apoyó en el Debate celebrado hace un año para el refuerzo de la dependencia.

"Probablemente hayan hecho una reflexión sobre el ridículo espantoso y cómo quedan en evidencia aprobando cosas para decir que tienen la mano tendida y una actitud dialogante con la oposición pero que luego quedan en un cajón y no se cumplen y parece que este año han preferido directamente no votarla aunque con esto han entrado en la contradicción de hacer justo lo contrario que el año pasado además de confirmar que no están por mejorar los servicios", ha censurado.

La portavoz de Por Andalucía se ha mostrado "especialmente preocupada" por la posición del PP-A en materia de financiación autonómica tras "votar en contra de hacer valer" el acuerdo que ya alcanzó el Parlamento andaluz, de la quita de la deuda "que aliviaría esa carga a las arcas autonómicas", de fortalecer el fondo de compensación o de abordar la financiación en un encuentro bilateral "como marca el Estatuto".

"Todo ese paquete de negativas nos lleva a una Conferencia de Presidentes sabiendo que Andalucía va a defender lo que diga el PP de Feijóo o lo que diga el PP de Ayuso porque Moreno Bonilla no va a defender los acuerdos ni siquiera los que ya tenía suscritos y no se va a apuntar ni siquiera a medidas que son beneficiosas para nuestra tierra como la quita de la deuda, que nos correspondería en la mayor proporción de todas las comunidades autónomas, o el refuerzo del fondo de compensación imprescindible para mejorar esos servicios que según Moreno Bonilla están faltos de financiación extraordinaria", ha advertido.

En su opinión, esta actitud del PP-A "parece propia de un pollo sin cabeza, que es en lo que se ha convertido este Gobierno que no está por defender nuestras competencias, explorar nuestras capacidades y pedir lo que es de Andalucía sobre la base del interés general de Andalucía y no del interés general del PP". "Por mucho que diga Moreno pone por delante las letras de Andalucía, la votación demuestra que es un Gobierno sin palabra y que estamos al albur de lo que se le vaya ocurriendo a Feijóo y a la cúpula de Génova a la que él pertenece a diario, aunque eso tenga un coste objetivo para las condiciones de vida y de trabajo de Andalucía", ha concluido.