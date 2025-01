Por Andalucía culpa a la Junta de la situación de los trabajadores de ambulancias de Puente Genil y Montilla, en Córdoba

CÓRDOBA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos Andalucía y parlamentario por Córdoba, José Manuel Gómez Jurado, ha manifestado este lunes todo su "apoyo a los trabajadores de las ambulancias de lo hospitales de Puente Genil y Montilla, que ven vulnerados continuamente sus derechos laborales por parte de la empresa concesionaria del servicio, Transportes Sanitarios del Sur de Córdoba, ante el desinterés de la Junta de Andalucía y de la Consejería de Salud".

En este sentido y a través de una nota, Gómez Jurado ha afirmado que "no es de recibo que los conductores de las ambulancias, que prestan un servicio público, lleven cuatro meses sin cobrar, que no se les facilite ropa de trabajo y que sufran la precariedad, sin que la Junta de Andalucía y la Delegación de Salud en Córdoba, con la señora Botella a la cabeza, no hagan nada y no muestren el más mínimo interés".

Para Jurado, "la Junta de Andalucía tiene herramientas para ponerle las pilas a la empresa, porque hay que dejar claro que las malas condiciones laborales empeoran el servicio y, por tanto, la atención de los pacientes de estos hospitales".

La provincia de Córdoba, según ha añadido, "no puede vivir con este problema enquistado en las ambulancias y sus trabajadores, que prestan un servicio fundamental e importantísimo", según ha señalado Jurado, quien ha calificado a la delegada territorial de Salud, María Jesús Botella, de "vividora de la política e ineficaz".

Por último, según ha explicado Jurado, "los trabajadores se reunieron la semana pasada con la empresa en el Sercla y se les ofrecieron lentejas, básicamente dejarlo todo en la misma situación en la que está", opinando el parlamentario de Por Andalucía que la Junta "no puede permitir que una empresa que trabaja con dinero público y presta un servicio que debería cubrir el SAS trate así a sus trabajadores, poniendo en riesgo la salud de estos, así como la de los pacientes".