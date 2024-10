Por Andalucía: Los datos de pobreza que lidera Andalucía "desmienten las bonitas teorías económicas" de Moreno

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha alertado este miércoles de los últimos datos de pobreza difundidos este pasado martes que sitúan a la andaluza como la comunidad autónoma "donde un número mayor de personas se encuentra en situación vulnerable, de fragilidad, de exclusión, en riesgo de pobreza o directamente viviendo en la pobreza", y ha sostenido que estos datos deberían causar "vergüenza" al Gobierno del PP-A que preside Juanma Moreno, al tiempo que "desmienten sus bonitas teorías económicas".

Son ideas que Inma Nieto ha trasladado en una rueda de prensa en el Parlamento junto a la portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Alejandra Durán, en la que se ha hecho eco del informe sobre el estado de la pobreza en la comunidad autónoma presentado este pasado martes por la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A).

La representante de Por Andalucía ha remarcado que de dichos datos se desprende que "Andalucía es la región más pobre de España", aquella "donde un número mayor de personas se encuentra en situación vulnerable, de fragilidad, de exclusión, en riesgo de pobreza o directamente viviendo en la pobreza".

Además, ha sostenido que "esos datos desmienten esas bonitas teorías económicas del Gobierno de Moreno Bonilla, y constatan lo que le hemos dicho tantas veces", que "los bolsillos de la ciudadanía andaluza, esos que por lo visto reciben el dinero de los beneficios fiscales a los ricos, están cada vez más vacíos".

VIVIENDA

Al hilo de los datos de pobreza, Inma Nieto se ha referido también a la cuestión de la vivienda, desde la premisa de que "esa pobreza que afecta y atraviesa las casas de familias de cientos de miles de andaluces está en muchos casos vinculada al precio de la vivienda", que está "fuera de control".

La también parlamentaria de IU ha criticado que el Gobierno de Moreno no hace "absolutamente nada" para "garantizar el acceso a una vivienda digna en un precio que sea compatible los recursos medios que tiene una persona en Andalucía", y por parte de la Junta "no hay nada sobre la mesa para una ampliación del parque público de vivienda", o para "una moratoria que limite las licencias de vivienda de alojamientos turísticos".

Ha criticado también que la Junta no plantea medidas con las que se "garantice que se topan los precios de los alquileres para que comiencen a ser efectivamente asequibles a la ciudadanía y dejen de tensionar no solo las zonas que ya tienen una gran afluencia de personas visitantes, sino también esos círculos concéntricos que se están generando de encarecimiento de precios a consecuencia de la expulsión de la población residente en esas zonas en las que ya no cabe ni un turista con su maleta más".

SANIDAD Y DEPENDENCIA

De igual modo, la portavoz de Por Andalucía ha aprovechado su rueda de prensa para enviar un saludo a "los trabajadores de la sanidad pública" andaluza que este miércoles se vuelven a movilizar "en las puertas de hospitales y centros de salud para denunciar nuevamente los incumplimientos flagrantes del Gobierno de Moreno Bonilla en los acuerdos que tiene de Mesa Sectorial para mejorar la situación en general de la atención sanitaria en nuestra tierra, y especialmente los acuerdos que tienen que ver con la Atención Primaria", ha subrayado.

Inma Nieto ha lamentado que "en todas aquellas competencias exclusivas de la Junta de Andalucía no ha habido ningún cambio" por parte de la gestión del Gobierno de Moreno, que "sigue instalado en la soberbia y en el rumbo fijo, a pesar de que los datos día a día ponen en evidencia el gravísimo coste de daño y de sufrimiento social que viene aparejado a esas políticas que están aplicando", ha denunciado.

De igual modo, la portavoz de Por Andalucía se ha referido a la situación del sistema de dependencia, que se encuentra "colapsado", de forma que "las personas dependientes" en esta comunidad autónoma "esperan para ser atendidas y tener acceso a un recurso al que por ley tienen derecho 280 días más que la media de lo que esperan las personas dependientes en el conjunto de nuestro país".

"Es una situación insoportable, y es absolutamente imposible de entender que el Gobierno (andaluz) siga defendiendo los cambios que ha hecho en el sistema a pesar del caos que provocan, y a pesar de que la consecuencia de ese caos es que, por ejemplo, en el año pasado fallecieran al día 33 personas esperando algún tipo de prestación a la que tenían derecho", ha considerado Inma Nieto para agregar que el Gobierno de Moreno "no puede seguir mirando hacia otro lado".

El Ejecutivo del PP-A, ha continuado, "no puede seguir mintiendo con descaro con respecto a los recursos que recibe, y no puede seguir ignorando que esa situación competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, como lo es intervenir en la pobreza o en la vivienda, son cuestiones mollares que preocupan absolutamente a Andalucía y que atraviesan de precariedad y de sufrimiento social la vida cotidiana de nuestra gente", ha concluido sentenciando Inma Nieto.