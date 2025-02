Andalucía defiende ante Vox la posición común del campo por el acuerdo de Mercosur: "La protección del sector agrario"

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, reafirma la posición conjunta, acordaba con las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias, ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur basada en "la protección común del sector agrario" y advierte de que "siempre tendrá en contra al Gobierno andaluz ante este u otro aspecto que use al sector primario como moneda de cambio".

No obstante, en comisión parlamentaria y ante la posición tajante del diputado de Vox el consejero ha recalcado que aún no se ha podido leer el acuerdo al completo y de manera pormenorizada, por lo que ve difícil posicionarse "en contra radicalmente".

Frente a esto, ha insistido en la posición común acordada desde el pasado mes de diciembre junto al sector agrario respecto a este acuerdo, recogida en un documento que fue enviado a la Comisión Europea y al Ministerio de Agricultura. "Venimos a decir que queremos transparencia sobre los elementos incluidos en ese acuerdo", ha apuntado.

De igual manera, el documento recoge la solicitud de un análisis previo sobre qué sectores se pueden ver más afectados, la introducción de cláusulas que permitan una competencia justa de los productores andaluces y españoles respecto a los de los países miembros de Mercosur, mecanismos "claros y que se puedan evaluar" y seguridad jurídica.

VOX: "COMPETENCIA DESLEAL, RIESGO PARA LA SALUD Y RUINA"

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo parlamentario Vox, Rodrigo Alonso, ha advertido de que el acuerdo de la Unión Europea (UE) con Mercosur es "un peligro para nuestro sector primario". "No queremos acuerdos comerciales que fomenten la competencia desleal, que ponen en riesgo la salud alimentaria y, por supuesto, no queremos acuerdos comerciales que supongan la ruina de agricultores y ganaderos no solo de Andalucía, sino de todo el mundo", ha subrayado.

Así, ha dicho que el sector primario está "harto" de ser utilizado como "moneda de cambio para intereses políticos", para acto seguido afirmar que "no vale cualquier comercio y no se puede comerciar de cualquier manera".

Ante esto ha reclamado acuerdos que coloquen al sector primario en el centro de los intereses comerciales bajo "la igualdad de condiciones y asegurando la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas". Además, se ha mostrado convencido de que tanto el PP como el PSOE van a votar "a favor" de este acuerdo, lo que supondrá, a su juicio, una nueva traición al sector primario andaluz y español".